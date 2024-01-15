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В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность
В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность - РИА Новости, 15.01.2024
В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность
Горняки шахты "Заполярная" в Коми, где один рабочий погиб при частичном затоплении из-за прорыва грунтовых вод, выведены на поверхность, работы в забое... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:01
2024-01-15T10:01
2024-01-15T10:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Горняки шахты "Заполярная" в Коми, где один рабочий погиб при частичном затоплении из-за прорыва грунтовых вод, выведены на поверхность, работы в забое приостановлены, сообщила компания "Воркутауголь".Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работали три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал."Работники шахты "Заполярная" выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены", – говорится в сообщении на странице компании "Воркутауголь" в соцсети "ВКонтакте".На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.
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воркутауголь, происшествия, воркута, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх
Воркутауголь, Происшествия, Воркута, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЖКХ
В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность
Горняков шахты "Заполярная", где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность