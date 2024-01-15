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В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность - РИА Новости, 15.01.2024
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10:01 15.01.2024 (обновлено: 10:27 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/shakhta-1921363953.html
В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность
В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность - РИА Новости, 15.01.2024
В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность
Горняки шахты "Заполярная" в Коми, где один рабочий погиб при частичном затоплении из-за прорыва грунтовых вод, выведены на поверхность, работы в забое... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:01
2024-01-15T10:27
воркутауголь
происшествия
воркута
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Горняки шахты "Заполярная" в Коми, где один рабочий погиб при частичном затоплении из-за прорыва грунтовых вод, выведены на поверхность, работы в забое приостановлены, сообщила компания "Воркутауголь".Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работали три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал."Работники шахты "Заполярная" выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены", – говорится в сообщении на странице компании "Воркутауголь" в соцсети "ВКонтакте".На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.
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воркутауголь, происшествия, воркута, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх
Воркутауголь, Происшествия, Воркута, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЖКХ
В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность

Горняков шахты "Заполярная", где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Горняки шахты "Заполярная" в Коми, где один рабочий погиб при частичном затоплении из-за прорыва грунтовых вод, выведены на поверхность, работы в забое приостановлены, сообщила компания "Воркутауголь".
Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работали три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал.
«
"Работники шахты "Заполярная" выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены", – говорится в сообщении на странице компании "Воркутауголь" в соцсети "ВКонтакте".
На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.
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