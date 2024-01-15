https://ria.ru/20240115/shakhta-1921363953.html

В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность

В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность - РИА Новости, 15.01.2024

В Коми горняков шахты, где был прорыв грунтовых вод, вывели на поверхность

Горняки шахты "Заполярная" в Коми, где один рабочий погиб при частичном затоплении из-за прорыва грунтовых вод, выведены на поверхность, работы в забое... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:01

2024-01-15T10:01

2024-01-15T10:27

воркутауголь

происшествия

воркута

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_f21a77436a54854db854a2efd0e3a84e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Горняки шахты "Заполярная" в Коми, где один рабочий погиб при частичном затоплении из-за прорыва грунтовых вод, выведены на поверхность, работы в забое приостановлены, сообщила компания "Воркутауголь".Как сообщало в понедельник республиканское управление МЧС РФ, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работали три человека. Один из них погиб, другой доставлен в больницу с ушибами и переломом, еще один человек не пострадал."Работники шахты "Заполярная" выведены на поверхность. На данный момент все работы в забое приостановлены", – говорится в сообщении на странице компании "Воркутауголь" в соцсети "ВКонтакте".На предприятии работает специальная комиссия, которая определит причины произошедшего.

https://ria.ru/20240114/opolzen-1921302894.html

воркута

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воркутауголь, происшествия, воркута, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх