https://ria.ru/20240115/shakhta-1921352402.html

В Коми частично затопило шахту "Заполярная"

В Коми частично затопило шахту "Заполярная" - РИА Новости, 15.01.2024

В Коми частично затопило шахту "Заполярная"

Шахту "Заполярная" в Коми частично подтопило из-за прорыва грунтовых вод, пропал один горняк, его ищут, сообщило республиканское управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:25

2024-01-15T08:25

2024-01-15T08:40

происшествия

республика коми

воркута

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Шахту "Заполярная" в Коми частично подтопило из-за прорыва грунтовых вод, пропал один горняк, его ищут, сообщило республиканское управление МЧС РФ.Как информирует ведомство, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. На место выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада."Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало 3 человека, 1 пострадал, проводятся поисковые работы 1 человека", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231106/shakhta-1907743913.html

республика коми

воркута

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика коми, воркута