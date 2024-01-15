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В Коми частично затопило шахту "Заполярная"
В Коми частично затопило шахту "Заполярная" - РИА Новости, 15.01.2024
В Коми частично затопило шахту "Заполярная"
Шахту "Заполярная" в Коми частично подтопило из-за прорыва грунтовых вод, пропал один горняк, его ищут, сообщило республиканское управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:25
2024-01-15T08:25
2024-01-15T08:40
происшествия
республика коми
воркута
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Шахту "Заполярная" в Коми частично подтопило из-за прорыва грунтовых вод, пропал один горняк, его ищут, сообщило республиканское управление МЧС РФ.Как информирует ведомство, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. На место выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада."Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало 3 человека, 1 пострадал, проводятся поисковые работы 1 человека", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231106/shakhta-1907743913.html
республика коми
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика коми, воркута
Происшествия, Республика Коми, Воркута
В Коми частично затопило шахту "Заполярная"
В Коми частично затопило шахту "Заполярная", пропал один горняк