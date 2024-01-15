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В Коми частично затопило шахту "Заполярная" - РИА Новости, 15.01.2024
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08:25 15.01.2024 (обновлено: 08:40 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/shakhta-1921352402.html
В Коми частично затопило шахту "Заполярная"
В Коми частично затопило шахту "Заполярная" - РИА Новости, 15.01.2024
В Коми частично затопило шахту "Заполярная"
Шахту "Заполярная" в Коми частично подтопило из-за прорыва грунтовых вод, пропал один горняк, его ищут, сообщило республиканское управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:25
2024-01-15T08:40
происшествия
республика коми
воркута
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Шахту "Заполярная" в Коми частично подтопило из-за прорыва грунтовых вод, пропал один горняк, его ищут, сообщило республиканское управление МЧС РФ.Как информирует ведомство, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. На место выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада."Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало 3 человека, 1 пострадал, проводятся поисковые работы 1 человека", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231106/shakhta-1907743913.html
республика коми
воркута
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происшествия, республика коми, воркута
Происшествия, Республика Коми, Воркута
В Коми частично затопило шахту "Заполярная"

В Коми частично затопило шахту "Заполярная", пропал один горняк

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Шахту "Заполярная" в Коми частично подтопило из-за прорыва грунтовых вод, пропал один горняк, его ищут, сообщило республиканское управление МЧС РФ.
Как информирует ведомство, на шахте в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. На место выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.
"Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало 3 человека, 1 пострадал, проводятся поисковые работы 1 человека", – говорится в сообщении.
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