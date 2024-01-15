https://ria.ru/20240115/scherbakova-1921356464.html

Щербакова примет участие в открытии ярмарки "Сделано в России" в Китае

Щербакова примет участие в открытии ярмарки "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 15.01.2024

Щербакова примет участие в открытии ярмарки "Сделано в России" в Китае

В церемонии открытия ярмарки российских товаров в Китае "Сделано в России", которую проводит Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:05

2024-01-15T09:05

2024-01-15T09:05

российский экспортный центр (рэц)

анна щербакова

россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В церемонии открытия ярмарки российских товаров в Китае "Сделано в России", которую проводит Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) в китайской провинции Ляонин 27 января примет участие российская фигуристка, победительница множества российских и международных соревнований, чемпионка Гран-при Китая по фигурному катанию 2019 года, международного турнира по фигурному катанию, организуемого Ассоциацией фигурного катания Китая, а также чемпионка Олимпийских игр 2022 года в Пекине Анна Щербакова, сообщает центр. "В Китае Щербакова – почитаемая спортсменка и настоящее воплощение образа России. Поклонники с любовью называют Анну "бесценное сокровище", Цян Дзинь ("Qian Jin", кит. 千金), отмечая ее красоту, скромность, талант и стойкий характер. Совокупная аудитория ее соцсетей составляет более 4,5 миллиона человек и даже есть свой фан-клуб – TeamEBIFAS, который ждет каждого появления Анны в Поднебесной", - сообщили в РЭЦ. Там добавили, что в августе 2023 года Анна приезжала в Китай с мастер-классами, а осенью приняла участие в масштабном шоу фигурного катания в Пекине – Magic on Ice. В рамках первой ярмарки российских товаров, которую организует РЭЦ при поддержке Министерства коммерции Китая и правительства провинции Ляонин, Анна Щербакова выступит в качестве амбассадора национального бренда "Сделано в России", под знаком качества которого производится только уникальная, надежная, экологичная и органическая продукция, что так ценится китайскими потребителями. После официальной церемонии открытия ярмарки в городе Шэньян, планируется автограф-сессия с олимпийской чемпионкой для покупателей ярмарки. Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае во время китайских новогодних праздников с 27 января по 5 февраля 2024 года. Ключевым мероприятием фестиваля станет розничная продажа российских продуктов питания. Посетители ярмарки смогут приобрести продукцию широкой доступности - на прилавках будут презентованы более 1 тысячи товаров. К участию в торговле приглашены крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса по приоритетным группам товаров экспорта в Китай: "Мираторг", "Черкизово", "Эфко", "Балтика", "МАКФА", "Союзпищепром", "Объединенные кондитеры", "Славянка", "Русский краб", "СЗРК", "Эконива", "Комос", "БРПИ", "Дядя Ваня", "АБИ Продакт" и другие компании. "Кроме того, гостей фестиваля ожидает большая интерактивная программа, в том числе дегустационное шоу от российских производителей продукции агропромышленного комплекса, выступления фольклорных коллективов из России, мастер-классы по народным художественным промыслам, фотозоны в русском стиле и многое другое", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

https://ria.ru/20240112/sertifikat-1920962042.html

https://ria.ru/20240110/moy_eksport-1920499106.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

российский экспортный центр (рэц), анна щербакова, россия