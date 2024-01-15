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Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт"
Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт" - РИА Новости, 15.01.2024
Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт"
Часть пользователей сервиса "Яндекс Карты" заметили сбой с отображением карт - как выяснил корреспондент РИА Новости, при загрузке сайта в мобильном браузере. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:19
2024-01-15T12:19
2024-01-15T12:20
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Часть пользователей сервиса "Яндекс Карты" заметили сбой с отображением карт - как выяснил корреспондент РИА Новости, при загрузке сайта в мобильном браузере. Вместо карты города высвечивается пустое поле. При этом остальные функции работают в обычном режиме: пользователи могут найти необходимый адрес, здание, заведение и так далее, даже проложить маршрут от одной точки к другой - правда, он будет обозначаться лишь стартовой и конечной точками-адресами. В приложении "Яндекс Карты" и веб-версии карты отображаются корректно. РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.
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общество, технологии, яндекс
Общество, Технологии, Яндекс
Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт"
Пользователи "Яндекс Карт" заметили сбои с отображением в мобильном браузере
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Часть пользователей сервиса "Яндекс Карты" заметили сбой с отображением карт - как выяснил корреспондент РИА Новости, при загрузке сайта в мобильном браузере.
Вместо карты города высвечивается пустое поле. При этом остальные функции работают в обычном режиме: пользователи могут найти необходимый адрес, здание, заведение и так далее, даже проложить маршрут от одной точки к другой - правда, он будет обозначаться лишь стартовой и конечной точками-адресами.
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В приложении "Яндекс Карты" и веб-версии карты отображаются корректно.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.