https://ria.ru/20240115/sboy-1921396236.html

Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт"

Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт" - РИА Новости, 15.01.2024

Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт"

Часть пользователей сервиса "Яндекс Карты" заметили сбой с отображением карт - как выяснил корреспондент РИА Новости, при загрузке сайта в мобильном браузере. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:19

2024-01-15T12:19

2024-01-15T12:20

общество

технологии

яндекс

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Часть пользователей сервиса "Яндекс Карты" заметили сбой с отображением карт - как выяснил корреспондент РИА Новости, при загрузке сайта в мобильном браузере. Вместо карты города высвечивается пустое поле. При этом остальные функции работают в обычном режиме: пользователи могут найти необходимый адрес, здание, заведение и так далее, даже проложить маршрут от одной точки к другой - правда, он будет обозначаться лишь стартовой и конечной точками-адресами. В приложении "Яндекс Карты" и веб-версии карты отображаются корректно. РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.

https://ria.ru/20231229/birzha-1918897152.html

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2024

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