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Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт" - РИА Новости, 15.01.2024
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12:19 15.01.2024 (обновлено: 12:20 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/sboy-1921396236.html
Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт"
Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт" - РИА Новости, 15.01.2024
Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт"
Часть пользователей сервиса "Яндекс Карты" заметили сбой с отображением карт - как выяснил корреспондент РИА Новости, при загрузке сайта в мобильном браузере. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:19
2024-01-15T12:20
общество
технологии
яндекс
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Часть пользователей сервиса "Яндекс Карты" заметили сбой с отображением карт - как выяснил корреспондент РИА Новости, при загрузке сайта в мобильном браузере. Вместо карты города высвечивается пустое поле. При этом остальные функции работают в обычном режиме: пользователи могут найти необходимый адрес, здание, заведение и так далее, даже проложить маршрут от одной точки к другой - правда, он будет обозначаться лишь стартовой и конечной точками-адресами. В приложении "Яндекс Карты" и веб-версии карты отображаются корректно. РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.
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Новости
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РИА Новости
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60
353
60
общество, технологии, яндекс
Общество, Технологии, Яндекс
Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт"

Пользователи "Яндекс Карт" заметили сбои с отображением в мобильном браузере

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Cмартфон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Часть пользователей сервиса "Яндекс Карты" заметили сбой с отображением карт - как выяснил корреспондент РИА Новости, при загрузке сайта в мобильном браузере.
Вместо карты города высвечивается пустое поле. При этом остальные функции работают в обычном режиме: пользователи могут найти необходимый адрес, здание, заведение и так далее, даже проложить маршрут от одной точки к другой - правда, он будет обозначаться лишь стартовой и конечной точками-адресами.
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя
29 декабря 2023, 09:14
В приложении "Яндекс Карты" и веб-версии карты отображаются корректно.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.
 
ОбществоТехнологииЯндекс
 
 
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