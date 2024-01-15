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Анкара выдержит давление по санкциям против России, заявил турецкий политик - РИА Новости, 15.01.2024
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06:10 15.01.2024 (обновлено: 06:16 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html
Анкара выдержит давление по санкциям против России, заявил турецкий политик
Анкара выдержит давление по санкциям против России, заявил турецкий политик - РИА Новости, 15.01.2024
Анкара выдержит давление по санкциям против России, заявил турецкий политик
Председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что Анкара, исходя из собственных интересов, должна выстоять перед давлением... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T06:10
2024-01-15T06:16
турция
россия
анкара (провинция)
догу перинчек
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
евросоюз
в мире
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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что Анкара, исходя из собственных интересов, должна выстоять перед давлением Запада по применению антироссийских санкций. Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил ранее главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч. "Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России. Это неизбежно, наша партия "Родина" в этом отношении тоже старается давать направление. Нынешние большие проблемы в турецкой экономике можно преодолеть лишь в сотрудничестве с Россией, Китаем и Ираном. Эти три страны - стратегические партнеры Турции в экономике. Санкции в отношении этих стран – это санкции в отношении Турции", - сказал собеседник агентства. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. "Родина" не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html
https://ria.ru/20231223/turtsiya-1917624308.html
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турция, россия, анкара (провинция), догу перинчек, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, евросоюз, в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), Догу Перинчек, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Евросоюз, В мире
Анкара выдержит давление по санкциям против России, заявил турецкий политик

Турецкий политик Перинчек: Анкара выдержит давление по санкциям против России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что Анкара, исходя из собственных интересов, должна выстоять перед давлением Запада по применению антироссийских санкций.
Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил ранее главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч.
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"Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России. Это неизбежно, наша партия "Родина" в этом отношении тоже старается давать направление. Нынешние большие проблемы в турецкой экономике можно преодолеть лишь в сотрудничестве с Россией, Китаем и Ираном. Эти три страны - стратегические партнеры Турции в экономике. Санкции в отношении этих стран – это санкции в отношении Турции", - сказал собеседник агентства.
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. "Родина" не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
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ТурцияРоссияАнкара (провинция)Догу ПеринчекМевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенЕвросоюзВ мире
 
 
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