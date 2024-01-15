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Самолет "Уральских авиалиний" дважды не смог улететь в Сочи - РИА Новости, 15.01.2024
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Туризм
 
17:02 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/samolet-1921460929.html
Самолет "Уральских авиалиний" дважды не смог улететь в Сочи
Самолет "Уральских авиалиний" дважды не смог улететь в Сочи - РИА Новости, 15.01.2024
Самолет "Уральских авиалиний" дважды не смог улететь в Сочи
Дефекты в двигателе нашли у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", дважды пытавшегося вылететь из Екатеринбурга в Сочи, обнаруженная неисправность будет... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:02
2024-01-15T17:02
туризм
происшествия
сочи
екатеринбург
уральские авиалинии
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Дефекты в двигателе нашли у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", дважды пытавшегося вылететь из Екатеринбурга в Сочи, обнаруженная неисправность будет исправлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. По словам собеседницы агентства, один и тот же самолет отстранили от полетов в воскресенье и понедельник, пассажиров отправили в Сочи резервными бортами. "В данном случае имеют место быть замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок сегодня был выявлен дефект в той же системе, который проявился по-другому. Обнаруженная неисправность в настоящий момент находится в процессе устранения", – сказала она. В пресс-службе уточнили, что будет заменена топливорегулирующая аппаратура. В свою очередь в Уральской транспортной прокуратуре сообщили журналистам, что по данным инцидентам организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20240115/samolet-1921360253.html
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происшествия, сочи, екатеринбург, уральские авиалинии, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Сочи, Екатеринбург, Уральские авиалинии, Новости - Туризм
Самолет "Уральских авиалиний" дважды не смог улететь в Сочи

Дефекты двигателя дважды помешали самолету "Уральских авиалиний" улететь в Сочи

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Самолет компании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Дефекты в двигателе нашли у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", дважды пытавшегося вылететь из Екатеринбурга в Сочи, обнаруженная неисправность будет исправлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
По словам собеседницы агентства, один и тот же самолет отстранили от полетов в воскресенье и понедельник, пассажиров отправили в Сочи резервными бортами.
"В данном случае имеют место быть замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок сегодня был выявлен дефект в той же системе, который проявился по-другому. Обнаруженная неисправность в настоящий момент находится в процессе устранения", – сказала она.
В пресс-службе уточнили, что будет заменена топливорегулирующая аппаратура.
В свою очередь в Уральской транспортной прокуратуре сообщили журналистам, что по данным инцидентам организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
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В самолете, выкатившемся за пределы ВПП в Якутии, находились пять человек
09:34
 
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