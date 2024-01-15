https://ria.ru/20240115/samolet-1921460929.html

Самолет "Уральских авиалиний" дважды не смог улететь в Сочи

Самолет "Уральских авиалиний" дважды не смог улететь в Сочи - РИА Новости, 15.01.2024

Самолет "Уральских авиалиний" дважды не смог улететь в Сочи

Дефекты в двигателе нашли у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", дважды пытавшегося вылететь из Екатеринбурга в Сочи, обнаруженная неисправность будет... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:02

2024-01-15T17:02

2024-01-15T17:02

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Дефекты в двигателе нашли у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", дважды пытавшегося вылететь из Екатеринбурга в Сочи, обнаруженная неисправность будет исправлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. По словам собеседницы агентства, один и тот же самолет отстранили от полетов в воскресенье и понедельник, пассажиров отправили в Сочи резервными бортами. "В данном случае имеют место быть замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок сегодня был выявлен дефект в той же системе, который проявился по-другому. Обнаруженная неисправность в настоящий момент находится в процессе устранения", – сказала она. В пресс-службе уточнили, что будет заменена топливорегулирующая аппаратура. В свою очередь в Уральской транспортной прокуратуре сообщили журналистам, что по данным инцидентам организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20240115/samolet-1921360253.html

сочи

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сочи, екатеринбург, уральские авиалинии, новости - туризм