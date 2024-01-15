Стали известны подробности о том, каким будет салон самолета Ту-214
РБК: салон Ту-214 "Аэрофлота" будет рассчитан на 170–175 пассажиров
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПроизведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 во время приемки в состав авиакомпании Red Wings
Произведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 во время приемки в состав авиакомпании Red Wings. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Салон самолетов Ту-214 будет рассчитан на 170-175 пассажиров, сообщил РБК со ссылкой на переписку авиакомпании "Аэрофлот" и Объединенной авиастроительной корпорации.
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"Первые 11 самолетов Ту-214 для "Аэрофлота" будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 — в классе эконом", — говорится в материале.
Журналисты также указали, что первые пять самолетов Ту-214 будут поставлены "Аэрофлоту" в конце этого года и в начале следующего.
"Переговоры по конфигурации салона Ту-214 продолжаются, ждем официального подтверждения наших предложений от производителя самолетов", — цитируют журналисты заявление в пресс-службе авиакомпании.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник заявил, что свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в стране за следующие шесть лет.