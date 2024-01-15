https://ria.ru/20240115/samolet-1921389313.html

Стали известны подробности о том, каким будет салон самолета Ту-214

Стали известны подробности о том, каким будет салон самолета Ту-214 - РИА Новости, 15.01.2024

Стали известны подробности о том, каким будет салон самолета Ту-214

Салон самолетов Ту-214 будет рассчитан на 170-175 пассажиров, сообщил РБК со ссылкой на переписку авиакомпании "Аэрофлот" и Объединенной авиастроительной... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:48

2024-01-15T11:48

2024-01-15T12:42

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михаил мишустин

аэрофлот

рбк (медиагруппа)

ту-214

новости - туризм

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Салон самолетов Ту-214 будет рассчитан на 170-175 пассажиров, сообщил РБК со ссылкой на переписку авиакомпании "Аэрофлот" и Объединенной авиастроительной корпорации."Первые 11 самолетов Ту-214 для "Аэрофлота" будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 — в классе эконом", — говорится в материале.Журналисты также указали, что первые пять самолетов Ту-214 будут поставлены "Аэрофлоту" в конце этого года и в начале следующего."Переговоры по конфигурации салона Ту-214 продолжаются, ждем официального подтверждения наших предложений от производителя самолетов", — цитируют журналисты заявление в пресс-службе авиакомпании.Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник заявил, что свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в стране за следующие шесть лет.

https://ria.ru/20231228/samolety-1918803252.html

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экономика, россия, михаил мишустин, аэрофлот, рбк (медиагруппа), ту-214, новости - туризм