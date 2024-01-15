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Стали известны подробности о том, каким будет салон самолета Ту-214 - РИА Новости, 15.01.2024
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11:48 15.01.2024 (обновлено: 12:42 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/samolet-1921389313.html
Стали известны подробности о том, каким будет салон самолета Ту-214
Стали известны подробности о том, каким будет салон самолета Ту-214 - РИА Новости, 15.01.2024
Стали известны подробности о том, каким будет салон самолета Ту-214
Салон самолетов Ту-214 будет рассчитан на 170-175 пассажиров, сообщил РБК со ссылкой на переписку авиакомпании "Аэрофлот" и Объединенной авиастроительной... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:48
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экономика
россия
михаил мишустин
аэрофлот
рбк (медиагруппа)
ту-214
новости - туризм
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Салон самолетов Ту-214 будет рассчитан на 170-175 пассажиров, сообщил РБК со ссылкой на переписку авиакомпании "Аэрофлот" и Объединенной авиастроительной корпорации.&quot;Первые 11 самолетов Ту-214 для &quot;Аэрофлота&quot; будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 — в классе эконом&quot;, — говорится в материале.Журналисты также указали, что первые пять самолетов Ту-214 будут поставлены "Аэрофлоту" в конце этого года и в начале следующего."Переговоры по конфигурации салона Ту-214 продолжаются, ждем официального подтверждения наших предложений от производителя самолетов", — цитируют журналисты заявление в пресс-службе авиакомпании.Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник заявил, что свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в стране за следующие шесть лет.
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экономика, россия, михаил мишустин, аэрофлот, рбк (медиагруппа), ту-214, новости - туризм
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Аэрофлот, РБК (медиагруппа), Ту-214, Новости - Туризм
Стали известны подробности о том, каким будет салон самолета Ту-214

РБК: салон Ту-214 "Аэрофлота" будет рассчитан на 170–175 пассажиров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПроизведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 во время приемки в состав авиакомпании Red Wings
Произведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 во время приемки в состав авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Произведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 во время приемки в состав авиакомпании Red Wings. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Салон самолетов Ту-214 будет рассчитан на 170-175 пассажиров, сообщил РБК со ссылкой на переписку авиакомпании "Аэрофлот" и Объединенной авиастроительной корпорации.
«

"Первые 11 самолетов Ту-214 для "Аэрофлота" будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 — в классе эконом", — говорится в материале.

Журналисты также указали, что первые пять самолетов Ту-214 будут поставлены "Аэрофлоту" в конце этого года и в начале следующего.
"Переговоры по конфигурации салона Ту-214 продолжаются, ждем официального подтверждения наших предложений от производителя самолетов", — цитируют журналисты заявление в пресс-службе авиакомпании.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник заявил, что свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в стране за следующие шесть лет.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинАэрофлотРБК (медиагруппа)Ту-214Новости - Туризм
 
 
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