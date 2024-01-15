Рейтинг@Mail.ru
В самолете, выкатившемся за пределы ВПП в Якутии, находились пять человек - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 15.01.2024 (обновлено: 12:38 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/samolet-1921360253.html
В самолете, выкатившемся за пределы ВПП в Якутии, находились пять человек
В самолете, выкатившемся за пределы ВПП в Якутии, находились пять человек - РИА Новости, 15.01.2024
В самолете, выкатившемся за пределы ВПП в Якутии, находились пять человек
Пять человек находились на борту грузового самолета Ту-204, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии, никто в результате... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:34
2024-01-15T12:38
происшествия
мирный
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ту-204
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590868623_0:152:2683:1661_1920x0_80_0_0_95d7aa9d3aca7f732db33fc476ad52b3.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пять человек находились на борту грузового самолета Ту-204, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии, никто в результате произошедшего не пострадал, сообщает Росавиация."Воздушное судно выполняло коммерческий рейс из Москвы. На борту - пять человек. Никто не пострадал", - говорится в сообщении, комментирующем происшествие в городе Мирном в Якутии.Там добавляется, что после буксировки Ту-204 на стоянку аэропорт открылся для приема и выпуска воздушных судов в 8.40 мск."Событие классифицировано как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием займется комиссия Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Росавиации", - указывается в сообщении.В Восточном межрегиональном СУТ СК России сообщили, что проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), по результатам которой будет принято процессуальное решение.Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что воздушное судно принадлежит "Почте России", а на борту было три члена экипажа. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.
https://ria.ru/20240115/samolet-1921344659.html
мирный
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590868623_0:0:2683:2013_1920x0_80_0_0_6797ad279161c17977a175596e145276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мирный, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ту-204
Происшествия, Мирный, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ту-204
В самолете, выкатившемся за пределы ВПП в Якутии, находились пять человек

В грузовом самолете, выкатившемся за пределы ВПП в Якутии, были пять человек

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСамолет ТУ-204
Самолет ТУ-204 - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Самолет ТУ-204. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пять человек находились на борту грузового самолета Ту-204, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии, никто в результате произошедшего не пострадал, сообщает Росавиация.
«
"Воздушное судно выполняло коммерческий рейс из Москвы. На борту - пять человек. Никто не пострадал", - говорится в сообщении, комментирующем происшествие в городе Мирном в Якутии.
Там добавляется, что после буксировки Ту-204 на стоянку аэропорт открылся для приема и выпуска воздушных судов в 8.40 мск.
"Событие классифицировано как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием займется комиссия Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Росавиации", - указывается в сообщении.
В Восточном межрегиональном СУТ СК России сообщили, что проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что воздушное судно принадлежит "Почте России", а на борту было три члена экипажа. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.
Самолет Bombardier авиакомпании Ямал, следовавший из Горно-Алтайска в Салехард - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске
05:30
 
ПроисшествияМирныйМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ту-204
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала