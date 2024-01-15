https://ria.ru/20240115/samolet-1921360253.html

В самолете, выкатившемся за пределы ВПП в Якутии, находились пять человек

В самолете, выкатившемся за пределы ВПП в Якутии, находились пять человек - РИА Новости, 15.01.2024

В самолете, выкатившемся за пределы ВПП в Якутии, находились пять человек

Пять человек находились на борту грузового самолета Ту-204, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии, никто в результате... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:34

2024-01-15T09:34

2024-01-15T12:38

происшествия

мирный

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ту-204

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пять человек находились на борту грузового самолета Ту-204, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии, никто в результате произошедшего не пострадал, сообщает Росавиация."Воздушное судно выполняло коммерческий рейс из Москвы. На борту - пять человек. Никто не пострадал", - говорится в сообщении, комментирующем происшествие в городе Мирном в Якутии.Там добавляется, что после буксировки Ту-204 на стоянку аэропорт открылся для приема и выпуска воздушных судов в 8.40 мск."Событие классифицировано как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием займется комиссия Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Росавиации", - указывается в сообщении.В Восточном межрегиональном СУТ СК России сообщили, что проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), по результатам которой будет принято процессуальное решение.Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что воздушное судно принадлежит "Почте России", а на борту было три члена экипажа. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.

https://ria.ru/20240115/samolet-1921344659.html

мирный

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мирный, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ту-204