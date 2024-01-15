https://ria.ru/20240115/samolet-1921344659.html

Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске

Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске - РИА Новости, 15.01.2024

Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске

Самолет Bombardier авиакомпании "Ямал" с 44 пассажирами, следовавший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщает в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T05:30

2024-01-15T05:30

2024-01-15T10:31

горно-алтайск

новосибирск

салехард

западно-сибирская транспортная прокуратура

толмачево (аэропорт)

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Самолет Bombardier авиакомпании "Ямал" с 44 пассажирами, следовавший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительной информации, около 23.30 местного времени 14 января (19.30 мск) воздушное судно Bombardier CRJ200LR авиакомпании "Ямал", выполнявшее рейс по маршруту Горно-Алтайск (Республика Алтай) – Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), в связи с технической неисправностью совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина", - сообщили в прокуратуре. По данным ведомства, на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств. "Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240110/samolet-1920431596.html

горно-алтайск

новосибирск

салехард

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горно-алтайск, новосибирск, салехард, западно-сибирская транспортная прокуратура, толмачево (аэропорт), происшествия