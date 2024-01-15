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Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске - РИА Новости, 15.01.2024
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05:30 15.01.2024 (обновлено: 10:31 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/samolet-1921344659.html
Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске
Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске - РИА Новости, 15.01.2024
Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске
Самолет Bombardier авиакомпании "Ямал" с 44 пассажирами, следовавший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщает в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T05:30
2024-01-15T10:31
горно-алтайск
новосибирск
салехард
западно-сибирская транспортная прокуратура
толмачево (аэропорт)
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Самолет Bombardier авиакомпании "Ямал" с 44 пассажирами, следовавший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительной информации, около 23.30 местного времени 14 января (19.30 мск) воздушное судно Bombardier CRJ200LR авиакомпании "Ямал", выполнявшее рейс по маршруту Горно-Алтайск (Республика Алтай) – Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), в связи с технической неисправностью совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина", - сообщили в прокуратуре. По данным ведомства, на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств. "Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг", - говорится в сообщении.
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горно-алтайск, новосибирск, салехард, западно-сибирская транспортная прокуратура, толмачево (аэропорт), происшествия
Горно-Алтайск, Новосибирск, Салехард, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Толмачево (аэропорт), Происшествия
Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске

В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший из Горно-Алтайска в Салехард

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramСамолет Bombardier авиакомпании "Ямал", следовавший из Горно-Алтайска в Салехард
Самолет Bombardier авиакомпании Ямал, следовавший из Горно-Алтайска в Салехард - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Самолет Bombardier авиакомпании "Ямал", следовавший из Горно-Алтайска в Салехард
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НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Самолет Bombardier авиакомпании "Ямал" с 44 пассажирами, следовавший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«
"По предварительной информации, около 23.30 местного времени 14 января (19.30 мск) воздушное судно Bombardier CRJ200LR авиакомпании "Ямал", выполнявшее рейс по маршруту Горно-Алтайск (Республика Алтай) – Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), в связи с технической неисправностью совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина", - сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств.
"Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг", - говорится в сообщении.
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10 января, 08:56
 
Горно-АлтайскНовосибирскСалехардЗападно-Сибирская транспортная прокуратураТолмачево (аэропорт)Происшествия
 
 
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