Слуцкий прокомментировал мирный саммит по Украине в Давосе
Слуцкий назвал саммит по Украине в Давосе без России очередной тратой времени
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мирный саммит по Украине в Швейцарии, если он будет проходить без России - очередная трата времени и безрезультативная инициатива, считает глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по Украине.
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"Мирный саммит по Украине в Швейцарии, если он предполагается без участия России - очередная бесполезная трата времени и прогнозируемо безрезультативная инициатива. Выраженная готовность Швейцарии его организовать скорее "дань по инерции" общезападному тренду, но все более уходящему. Швейцарский министр иностранных дел буквально днями ранее на полях экономического форума в Давосе заявил, что "не будет мира без того, чтобы дать слово России". И такая точка зрения далеко не единственная", - сообщил Слуцкий РИА Новости.
Так называемая "формула мира" Зеленского с установлением реального мира не имеет ничего общего, сообщил он.
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"Это мертворожденный план, который не учитывает ни мнение жителей Донбасса, ни текущую ситуацию на фронте… Если западные страны действительно хотят мирного саммита, то в первую очередь они должны прекратить финансовую и военную поддержку режима Зеленского", - подчеркнул Слуцкий.