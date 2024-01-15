https://ria.ru/20240115/sammit-1921517111.html

Слуцкий прокомментировал мирный саммит по Украине в Давосе

Слуцкий прокомментировал мирный саммит по Украине в Давосе - РИА Новости, 15.01.2024

Слуцкий прокомментировал мирный саммит по Украине в Давосе

Мирный саммит по Украине в Швейцарии, если он будет проходить без России - очередная трата времени и безрезультативная инициатива, считает глава международного... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T23:38

2024-01-15T23:38

2024-01-15T23:38

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украина

давос

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леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мирный саммит по Украине в Швейцарии, если он будет проходить без России - очередная трата времени и безрезультативная инициатива, считает глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по Украине. "Мирный саммит по Украине в Швейцарии, если он предполагается без участия России - очередная бесполезная трата времени и прогнозируемо безрезультативная инициатива. Выраженная готовность Швейцарии его организовать скорее "дань по инерции" общезападному тренду, но все более уходящему. Швейцарский министр иностранных дел буквально днями ранее на полях экономического форума в Давосе заявил, что "не будет мира без того, чтобы дать слово России". И такая точка зрения далеко не единственная", - сообщил Слуцкий РИА Новости. Так называемая "формула мира" Зеленского с установлением реального мира не имеет ничего общего, сообщил он. "Это мертворожденный план, который не учитывает ни мнение жителей Донбасса, ни текущую ситуацию на фронте… Если западные страны действительно хотят мирного саммита, то в первую очередь они должны прекратить финансовую и военную поддержку режима Зеленского", - подчеркнул Слуцкий.

https://ria.ru/20240115/turtsiya-1921433627.html

https://ria.ru/20240115/davos-1921467828.html

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в мире, украина, давос, донбасс, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский