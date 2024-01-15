https://ria.ru/20240115/sammit-1921503558.html

Президент Швейцарии: Зеленский просит организовать мирный саммит по Украине

Президент Швейцарии: Зеленский просит организовать мирный саммит по Украине - РИА Новости, 16.01.2024

Президент Швейцарии: Зеленский просит организовать мирный саммит по Украине

Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по Украине, заявила президент республики Виола Амхерд. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-15T20:51

2024-01-15T20:51

2024-01-16T05:40

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по Украине, заявила президент республики Виола Амхерд. "Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня. <...> И я подтвердила, что мы готовы его организовать", — сказала она на пресс-конференции в Берне.В свою очередь, сам Зеленский уточнил, что в этом мероприятии смогут участвовать "все страны мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность". По его словам, Киев хотел бы, чтобы на саммит, в частности, приехали представители государств Глобального Юга. Речь идет в том числе о Китае, подчеркнул Зеленский.Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира". "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Кремле эту инициативу считают полностью оторванной от реальности.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, что для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.

https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921358214.html

https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921480628.html

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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский