https://ria.ru/20240115/sammit-1921503558.html
Президент Швейцарии: Зеленский просит организовать мирный саммит по Украине
Президент Швейцарии: Зеленский просит организовать мирный саммит по Украине - РИА Новости, 16.01.2024
Президент Швейцарии: Зеленский просит организовать мирный саммит по Украине
Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по Украине, заявила президент республики Виола Амхерд. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-15T20:51
2024-01-15T20:51
2024-01-16T05:40
в мире
украина
киев
москва
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по Украине, заявила президент республики Виола Амхерд. "Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня. <...> И я подтвердила, что мы готовы его организовать", — сказала она на пресс-конференции в Берне.В свою очередь, сам Зеленский уточнил, что в этом мероприятии смогут участвовать "все страны мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность". По его словам, Киев хотел бы, чтобы на саммит, в частности, приехали представители государств Глобального Юга. Речь идет в том числе о Китае, подчеркнул Зеленский.Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира". "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Кремле эту инициативу считают полностью оторванной от реальности.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, что для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921358214.html
https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921480628.html
украина
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5066322302a7b48fccb52aa6ab6f4d42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Зеленский
Президент Швейцарии: Зеленский просит организовать мирный саммит по Украине
Президент Швейцарии сообщила о просьбе Украины организовать мирный саммит
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит по Украине, заявила президент республики Виола Амхерд.
«
"Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня. <...> И я подтвердила, что мы готовы его организовать", — сказала она на пресс-конференции в Берне.
В свою очередь, сам Зеленский уточнил, что в этом мероприятии смогут участвовать "все страны мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность". По его словам, Киев хотел бы, чтобы на саммит, в частности, приехали представители государств Глобального Юга. Речь идет в том числе о Китае, подчеркнул Зеленский.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира".
"Сдавайся": дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал шок в Сети
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом
, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Кремле эту инициативу считают полностью оторванной от реальности.
Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Как указывал президент Владимир Путин
, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, что для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
"Заплатит высокую цену". В Турции сделали шокирующее заявление о Зеленском