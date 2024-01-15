https://ria.ru/20240115/sakhalin-1921341517.html

Школьников на юге Сахалина перевели на "удаленку" из-за метели

Школьников на юге Сахалина перевели на "удаленку" из-за метели - РИА Новости, 15.01.2024

Школьников на юге Сахалина перевели на "удаленку" из-за метели

Учащихся 1-11 классов восьми муниципалитетов юга Сахалина в понедельник перевели на дистанционный режим из-за сильной метели, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T03:23

2024-01-15T03:23

2024-01-15T03:23

сахалин

холмская

невельский район

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – РИА Новости. Учащихся 1-11 классов восьми муниципалитетов юга Сахалина в понедельник перевели на дистанционный режим из-за сильной метели, сообщает пресс-служба регионального министерства образования. "Принято решение о переводе на дистанционное обучение 15 января учащихся школ Корсаковского, Анивского, Долинского, Макаровского, Холмского, Томаринского, Невельского районов, а также Южно-Сахалинска", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Спасатели ранее объявили экстренное предупреждение на 15 января в восьми муниципалитетах юга Сахалина. В настоящее время в этой части острова бушует метель, идет сильный снег, дует штормовой ветер. В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны и отменены десятки рейсов.

https://ria.ru/20240115/yuzhno-sakhalinsk-1921340484.html

сахалин

холмская

невельский район

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сахалин, холмская, невельский район