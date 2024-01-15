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Школьников на юге Сахалина перевели на "удаленку" из-за метели - РИА Новости, 15.01.2024
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03:23 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/sakhalin-1921341517.html
Школьников на юге Сахалина перевели на "удаленку" из-за метели
Школьников на юге Сахалина перевели на "удаленку" из-за метели - РИА Новости, 15.01.2024
Школьников на юге Сахалина перевели на "удаленку" из-за метели
Учащихся 1-11 классов восьми муниципалитетов юга Сахалина в понедельник перевели на дистанционный режим из-за сильной метели, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T03:23
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сахалин
холмская
невельский район
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – РИА Новости. Учащихся 1-11 классов восьми муниципалитетов юга Сахалина в понедельник перевели на дистанционный режим из-за сильной метели, сообщает пресс-служба регионального министерства образования. "Принято решение о переводе на дистанционное обучение 15 января учащихся школ Корсаковского, Анивского, Долинского, Макаровского, Холмского, Томаринского, Невельского районов, а также Южно-Сахалинска", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Спасатели ранее объявили экстренное предупреждение на 15 января в восьми муниципалитетах юга Сахалина. В настоящее время в этой части острова бушует метель, идет сильный снег, дует штормовой ветер. В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны и отменены десятки рейсов.
https://ria.ru/20240115/yuzhno-sakhalinsk-1921340484.html
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сахалин, холмская, невельский район
Сахалин, Холмская, Невельский район
Школьников на юге Сахалина перевели на "удаленку" из-за метели

Школьников восьми муниципалитетов Сахалина перевели на "удаленку" из-за метели

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСнежный шторм
Снежный шторм - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – РИА Новости. Учащихся 1-11 классов восьми муниципалитетов юга Сахалина в понедельник перевели на дистанционный режим из-за сильной метели, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
"Принято решение о переводе на дистанционное обучение 15 января учащихся школ Корсаковского, Анивского, Долинского, Макаровского, Холмского, Томаринского, Невельского районов, а также Южно-Сахалинска", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Аэропорт Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов
02:53
Спасатели ранее объявили экстренное предупреждение на 15 января в восьми муниципалитетах юга Сахалина. В настоящее время в этой части острова бушует метель, идет сильный снег, дует штормовой ветер. В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны и отменены десятки рейсов.
 
СахалинХолмскаяНевельский район
 
 
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