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Авиакомпания S7 сократит часть сотрудников в Москве - РИА Новости, 15.01.2024
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22:20 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/s7-1921510800.html
Авиакомпания S7 сократит часть сотрудников в Москве
Авиакомпания S7 сократит часть сотрудников в Москве - РИА Новости, 15.01.2024
Авиакомпания S7 сократит часть сотрудников в Москве
Авиакомпания S7 частично сократит численность сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи, это связано с изменением маршрутной сети и уменьшением... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T22:20
2024-01-15T22:20
экономика
москва
s7 airlines
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Авиакомпания S7 частично сократит численность сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи, это связано с изменением маршрутной сети и уменьшением полетов из столицы по ряду направлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "В связи с изменением маршрутной сети и сокращением полетной программы по ряду направлений из Москвы, S7 Airlines приняла решение о перераспределении летных экипажей и частичном сокращении численности сотрудников в московском регионе. Весь процесс оптимизации проходит в полном соответствии с действующим законодательством", - рассказали в S7 Airlines. При этом авиакомпания предлагает части московских сотрудников продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах. В хабах этих регионов S7 намерена усилить своё присутствие. "Пилоты могут пройти переобучение на другой тип воздушных судов, в частности на Embraer 170 и также продолжить работу в компании", - добавили в пресс-службе. Кроме того, часть пилотов и бортпроводников по рекомендациям S7 Airlines переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные, уточнил авиаперевозчик. Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило о сокращении в S7 численности летных экипажей в Москве, а также сотрудников столичного офиса. По данным газеты, решение вызвано снижением числа рейсов из Москвы из-за простоя части лайнеров Airbus A320 / А321neo на фоне проблем с двигателями.
https://ria.ru/20240115/aviakompaniya-1921345910.html
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экономика, москва, s7 airlines, airbus a320
Экономика, Москва, S7 Airlines, Airbus A320
Авиакомпания S7 сократит часть сотрудников в Москве

Компания S7 сократит часть сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании S7
Самолет авиакомпании S7 - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолет авиакомпании S7 . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Авиакомпания S7 частично сократит численность сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи, это связано с изменением маршрутной сети и уменьшением полетов из столицы по ряду направлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
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"В связи с изменением маршрутной сети и сокращением полетной программы по ряду направлений из Москвы, S7 Airlines приняла решение о перераспределении летных экипажей и частичном сокращении численности сотрудников в московском регионе. Весь процесс оптимизации проходит в полном соответствии с действующим законодательством", - рассказали в S7 Airlines.
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При этом авиакомпания предлагает части московских сотрудников продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах. В хабах этих регионов S7 намерена усилить своё присутствие. "Пилоты могут пройти переобучение на другой тип воздушных судов, в частности на Embraer 170 и также продолжить работу в компании", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, часть пилотов и бортпроводников по рекомендациям S7 Airlines переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные, уточнил авиаперевозчик.
Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило о сокращении в S7 численности летных экипажей в Москве, а также сотрудников столичного офиса. По данным газеты, решение вызвано снижением числа рейсов из Москвы из-за простоя части лайнеров Airbus A320 / А321neo на фоне проблем с двигателями.
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