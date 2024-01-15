https://ria.ru/20240115/rys-1921453295.html

В Череповце поймали рысь, которая забралась на территорию детсада

В Череповце поймали рысь, которая забралась на территорию детсада - РИА Новости, 15.01.2024

В Череповце поймали рысь, которая забралась на территорию детсада

Специалисты охотхозяйства поймали и вывезли в лес рысь, которая забралась на территорию детского сада в Череповце, сообщил мэр Вадим Германов. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:32

2024-01-15T16:32

2024-01-15T16:42

череповец

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Специалисты охотхозяйства поймали и вывезли в лес рысь, которая забралась на территорию детского сада в Череповце, сообщил мэр Вадим Германов. Дикое животное заметили на территории детского сада №119. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали охотоведов. "Периметр сада был оцеплен, все воспитанники остались в здании за закрытыми дверями. Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает", - написал Германов в своем Telegram-канале. Он напомнил, что при встрече с дикими животными не следует приближаться к ним и ловить их самостоятельно, а необходимо звонить спасателям.

https://ria.ru/20231228/travmy-1918803689.html

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Операция по поимке рыси на территории детского сада в Череповце Специалисты охотхозяйства поймали и вывезли в лес рысь, которая забралась на территорию детского сада в Череповце, сообщил мэр Вадим Германов. Дикое животное заметили на территории детского сада №119. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали охотоведов. 2024-01-15T16:32 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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череповец, россия, происшествия