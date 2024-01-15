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В Череповце поймали рысь, которая забралась на территорию детсада - РИА Новости, 15.01.2024
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16:32 15.01.2024 (обновлено: 16:42 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/rys-1921453295.html
В Череповце поймали рысь, которая забралась на территорию детсада
В Череповце поймали рысь, которая забралась на территорию детсада - РИА Новости, 15.01.2024
В Череповце поймали рысь, которая забралась на территорию детсада
Специалисты охотхозяйства поймали и вывезли в лес рысь, которая забралась на территорию детского сада в Череповце, сообщил мэр Вадим Германов. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:32
2024-01-15T16:42
череповец
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Специалисты охотхозяйства поймали и вывезли в лес рысь, которая забралась на территорию детского сада в Череповце, сообщил мэр Вадим Германов. Дикое животное заметили на территории детского сада №119. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали охотоведов. "Периметр сада был оцеплен, все воспитанники остались в здании за закрытыми дверями. Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает", - написал Германов в своем Telegram-канале. Он напомнил, что при встрече с дикими животными не следует приближаться к ним и ловить их самостоятельно, а необходимо звонить спасателям.
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Операция по поимке рыси на территории детского сада в Череповце
Специалисты охотхозяйства поймали и вывезли в лес рысь, которая забралась на территорию детского сада в Череповце, сообщил мэр Вадим Германов. Дикое животное заметили на территории детского сада №119. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали охотоведов.
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череповец, россия, происшествия
Череповец, Россия, Происшествия
В Череповце поймали рысь, которая забралась на территорию детсада

В Череповце специалисты поймали рысь, которая забралась на территорию детсада

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Специалисты охотхозяйства поймали и вывезли в лес рысь, которая забралась на территорию детского сада в Череповце, сообщил мэр Вадим Германов.
Дикое животное заметили на территории детского сада №119. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали охотоведов.
© пресс-служба мэра ЧереповцаРысь на территории детского сада в Череповце. Кадр видео
Рысь на территории детского сада в Череповце. Кадр видео
© пресс-служба мэра Череповца
Рысь на территории детского сада в Череповце. Кадр видео
«
"Периметр сада был оцеплен, все воспитанники остались в здании за закрытыми дверями. Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает", - написал Германов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что при встрече с дикими животными не следует приближаться к ним и ловить их самостоятельно, а необходимо звонить спасателям.
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