https://ria.ru/20240115/ruviki-1921334447.html

Российский аналог "Википедии" выходит из режима бета-тестирования

Российский аналог "Википедии" выходит из режима бета-тестирования - РИА Новости, 15.01.2024

Российский аналог "Википедии" выходит из режима бета-тестирования

Энциклопедия "Рувики" - российский аналог "Википедии" – выходит из режима бета-тестирования в понедельник, 15 января, представит все свои технологические... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T00:27

2024-01-15T00:27

2024-01-15T00:27

рувики

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Энциклопедия "Рувики" - российский аналог "Википедии" – выходит из режима бета-тестирования в понедельник, 15 января, представит все свои технологические обновления в течение 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики". По данным пресс-службы, 15 января "Рувики" выходит из стадии "беты", то есть будет "более стабильно работать", также снимут "плашку, а все изменения будут в течение года представлены". При этом, отметили в пресс-службе, выход из бета-тестирования не означает, "что все те технологические изменения, о которых мы говорим, будут 15 января, они будут в течение всего 2024 года". По данным "Рувики", среди технологических обновлений появится персонализация контента, тематические подборки, аудио-пересказ полной и краткой версии статьи, обновленный личный кабинет пользователя, видео и подкасты. Ранее площадка энциклопедии находилась в тестовом режиме и могла выдавать ошибки, однако с 15 января "Рувики" проведет полноценный запуск платформы и выйдет из бета-тестирования. В "Рувики" объяснили, что "для любого продукта, когда он выходит в "бете", предполагается, что пользователь может зайти на площадку и столкнуться с какой-то ошибкой: что-то не работает, что-то не грузится, что-то некорректно отображается". Там добавили, что для этого нужна плашка "бета", и "любой может сообщить об этой ошибке". "Сейчас мы чувствуем себя устойчиво, сейчас, заходя на сайт, мы уверены, что всё будет работать корректно и, соответственно, из бета-версии мы выходим, и это уже не технический запуск, это уже полноценный запуск", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231206/vpn-1914145459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рувики, общество, wikipedia