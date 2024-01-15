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Реальный эффективный курс рубля за год снизился на 24,5 процента - РИА Новости, 15.01.2024
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16:42 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/rubl-1921456022.html
Реальный эффективный курс рубля за год снизился на 24,5 процента
Реальный эффективный курс рубля за год снизился на 24,5 процента - РИА Новости, 15.01.2024
Реальный эффективный курс рубля за год снизился на 24,5 процента
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2023 году снизился на 24,5%, а в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:42
2024-01-15T16:42
экономика
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2023 году снизился на 24,5%, а в декабре - на 0,5%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 0,7% по сравнению с ноябрем, к евро - снизился на 0,4%. Номинальный курс рубля к доллару в декабре снизился на 0,2%, к евро - на 1,5%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Реальный эффективный курс рубля за год снизился на 24,5 процента

ЦБ: реальный эффективный курс рубля в 2023 году снизился на 24,5 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2023 году снизился на 24,5%, а в декабре - на 0,5%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 0,7% по сравнению с ноябрем, к евро - снизился на 0,4%.
Номинальный курс рубля к доллару в декабре снизился на 0,2%, к евро - на 1,5%.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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