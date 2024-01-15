https://ria.ru/20240115/rubl-1921456022.html

Реальный эффективный курс рубля за год снизился на 24,5 процента

Реальный эффективный курс рубля за год снизился на 24,5 процента - РИА Новости, 15.01.2024

Реальный эффективный курс рубля за год снизился на 24,5 процента

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2023 году снизился на 24,5%, а в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:42

2024-01-15T16:42

2024-01-15T16:42

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2023 году снизился на 24,5%, а в декабре - на 0,5%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 0,7% по сравнению с ноябрем, к евро - снизился на 0,4%. Номинальный курс рубля к доллару в декабре снизился на 0,2%, к евро - на 1,5%.

https://ria.ru/20231219/valyuty-1916652161.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)