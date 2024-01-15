https://ria.ru/20240115/rezervy-1921517716.html

Золотые резервы России обновили рекорд

Золотые резервы России обновили рекорд - РИА Новости, 15.01.2024

Золотые резервы России обновили рекорд

Золотые резервы России по итогам прошлого года достигли нового максимума - 155,9 миллиарда долларов, а в физическом выражении запас вырос примерно на 35 тонн,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T23:54

2024-01-15T23:54

2024-01-15T23:54

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Золотые резервы России по итогам прошлого года достигли нового максимума - 155,9 миллиарда долларов, а в физическом выражении запас вырос примерно на 35 тонн, следует из данных ЦБ. Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 января выросли до 598,6 миллиарда долларов с 592,4 миллиарда на 1 декабря. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022 года. Вложения России в золото в декабре увеличились на 2,6% - до 155,9 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в ноябре на уровне 151,9 миллиарда долларов. В то же время в физическом выражении золотой запас вырос впервые с сентября - на 34,6 тонны, до 2 350 тонн. Доля золота в резервах увеличилась до 26% с 25,6% месяцем ранее, что стало максимумом с марта 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составляла 26,2%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)