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Золотые резервы России обновили рекорд - РИА Новости, 15.01.2024
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23:54 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/rezervy-1921517716.html
Золотые резервы России обновили рекорд
Золотые резервы России обновили рекорд - РИА Новости, 15.01.2024
Золотые резервы России обновили рекорд
Золотые резервы России по итогам прошлого года достигли нового максимума - 155,9 миллиарда долларов, а в физическом выражении запас вырос примерно на 35 тонн,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T23:54
2024-01-15T23:54
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Золотые резервы России по итогам прошлого года достигли нового максимума - 155,9 миллиарда долларов, а в физическом выражении запас вырос примерно на 35 тонн, следует из данных ЦБ. Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 января выросли до 598,6 миллиарда долларов с 592,4 миллиарда на 1 декабря. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022 года. Вложения России в золото в декабре увеличились на 2,6% - до 155,9 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в ноябре на уровне 151,9 миллиарда долларов. В то же время в физическом выражении золотой запас вырос впервые с сентября - на 34,6 тонны, до 2 350 тонн. Доля золота в резервах увеличилась до 26% с 25,6% месяцем ранее, что стало максимумом с марта 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составляла 26,2%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Золотые резервы России обновили рекорд

Золотые резервы России по итогам года достигли нового максимума — $155,9 млрд

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы
Сотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Золотые резервы России по итогам прошлого года достигли нового максимума - 155,9 миллиарда долларов, а в физическом выражении запас вырос примерно на 35 тонн, следует из данных ЦБ.
Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 января выросли до 598,6 миллиарда долларов с 592,4 миллиарда на 1 декабря. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022 года.
Вложения России в золото в декабре увеличились на 2,6% - до 155,9 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в ноябре на уровне 151,9 миллиарда долларов.
В то же время в физическом выражении золотой запас вырос впервые с сентября - на 34,6 тонны, до 2 350 тонн.
Доля золота в резервах увеличилась до 26% с 25,6% месяцем ранее, что стало максимумом с марта 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составляла 26,2%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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