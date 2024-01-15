https://ria.ru/20240115/rezervy-1921455000.html

Центробанк оценил рост международных резервов России в декабре

Центробанк оценил рост международных резервов России в декабре - РИА Новости, 15.01.2024

Центробанк оценил рост международных резервов России в декабре

Международные резервы России на начало дня 1 января выросли до 598,592 миллиарда долларов с 592,352 миллиарда на 1 декабря, сообщил Банк России. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:37

2024-01-15T16:37

2024-01-15T16:37

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

мвф

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Международные резервы России на начало дня 1 января выросли до 598,592 миллиарда долларов с 592,352 миллиарда на 1 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, за декабрь резервы выросли на 6,24 миллиарда долларов, или на 1,05%. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), мвф