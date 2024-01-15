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Центробанк оценил рост международных резервов России в декабре - РИА Новости, 15.01.2024
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16:37 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/rezervy-1921455000.html
Центробанк оценил рост международных резервов России в декабре
Центробанк оценил рост международных резервов России в декабре - РИА Новости, 15.01.2024
Центробанк оценил рост международных резервов России в декабре
Международные резервы России на начало дня 1 января выросли до 598,592 миллиарда долларов с 592,352 миллиарда на 1 декабря, сообщил Банк России. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:37
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экономика
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Международные резервы России на начало дня 1 января выросли до 598,592 миллиарда долларов с 592,352 миллиарда на 1 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, за декабрь резервы выросли на 6,24 миллиарда долларов, или на 1,05%. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), мвф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МВФ
Центробанк оценил рост международных резервов России в декабре

ЦБ: международные резервы в декабре выросли на 1,05 процента, до $598,592 млрд

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Международные резервы России на начало дня 1 января выросли до 598,592 миллиарда долларов с 592,352 миллиарда на 1 декабря, сообщил Банк России.
Таким образом, за декабрь резервы выросли на 6,24 миллиарда долларов, или на 1,05%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МВФ
 
 
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