https://ria.ru/20240115/rezervy-1921455000.html
Центробанк оценил рост международных резервов России в декабре
Центробанк оценил рост международных резервов России в декабре - РИА Новости, 15.01.2024
Центробанк оценил рост международных резервов России в декабре
Международные резервы России на начало дня 1 января выросли до 598,592 миллиарда долларов с 592,352 миллиарда на 1 декабря, сообщил Банк России. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:37
2024-01-15T16:37
2024-01-15T16:37
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Международные резервы России на начало дня 1 января выросли до 598,592 миллиарда долларов с 592,352 миллиарда на 1 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, за декабрь резервы выросли на 6,24 миллиарда долларов, или на 1,05%. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), мвф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МВФ
Центробанк оценил рост международных резервов России в декабре
ЦБ: международные резервы в декабре выросли на 1,05 процента, до $598,592 млрд