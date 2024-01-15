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Слуцкий назвал идею Киева о репарационных облигациях аферой века

Слуцкий назвал идею Киева о репарационных облигациях аферой века - РИА Новости, 15.01.2024

Слуцкий назвал идею Киева о репарационных облигациях аферой века

Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал "аферой века" идею Киева о выплатах РФ... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:14

2024-01-15T17:14

2024-01-15T17:14

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в мире

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал "аферой века" идею Киева о выплатах РФ репарационных облигаций. "Очередная "утечка": Reuters пишет о намерении киевского режима привлечь до 300 миллиардов долларов через продажу так называемых "репарационных облигаций", обеспеченных – ни много, ни мало - будущими исками к России о возмещении ущерба от СВО… Если источники агентства верны и такие "репарационные облигации" будут "впариваться" (а другого слова тут не подберешь) западным правительствам под предлогом необходимости легализации конфискации российских активов, это станет крупнейшей аферой века, которой мог бы позавидовать Остап Бендер. С таким же успехом Зеленский и Ко могут распродавать землю на Луне или Марсе", - написал Слуцкий. Он также отметил, что по сути подобная инициатива является грабежом российских резервов и от этого не перестанет быть "вульгарным воровством и миной замедленного действия" под инвестиционными рынками западных стран. "А что касается непосредственно компенсации, так это еще большой вопрос – кто и кому ее будет выплачивать", - добавил Слуцкий. Ранее в понедельник колумнист агентства Рейтер Хьюго Диксон выступил с предложением о размещении украинским правительством "репарационных облигаций", которые были бы обеспечены "требованиями к России о возмещении Украине ущерба". Сам автор предложения указывает, что сценарий с выплатой Россией репараций маловероятен, поэтому выплаты инвесторам этих бумаг будут происходить из доходов от замороженных в западных странах российских активов. Это позволит обойти вопрос их конфискации и одновременно продолжить финансирование Украины. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов долларов. Большая часть средств находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Власти ЕС неоднократно призывали разработать предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

https://ria.ru/20240115/obligatsii-1921437429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, леонид слуцкий (политик), в мире, госдума рф, ситуация в днр и лнр