https://ria.ru/20240115/rassledovanie-1921353337.html
Бастрыкин пообещал, что СК расследует преступления против жителей Донбасса
Бастрыкин пообещал, что СК расследует преступления против жителей Донбасса - РИА Новости, 15.01.2024
Бастрыкин пообещал, что СК расследует преступления против жителей Донбасса
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заверил, что российские следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех тех, кто совершил преступления против... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:47
2024-01-15T08:47
2024-01-15T11:11
происшествия
донбасс
россия
новороссия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655910_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5ce9a00d25710a6cf0536a89763b59b5.jpg
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заверил, что российские следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех тех, кто совершил преступления против жителей Донбасса и Новороссии."Могу с уверенностью сказать, что со своей стороны Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку преступным действиям всех тех, кто участвовал в подготовке и реализации преступных планов против мирных жителей Донбасса и Новороссии", - сказал он в интервью РИА Новости.Бастрыкин отметил, что эта работа крайне важна не только в уголовно-правовом, но и в историческом аспекте, ведь последующие поколения должны знать, через что пришлось пройти жителям Донбасса."Мы продолжим тщательно расследовать преступные деяния вооруженных формирований Украины, в том числе должностных лиц высокого уровня. Многим из них уже заочно предъявлены обвинения", - добавил глава ведомства.Бастрыкин также рассказал, что СК РФ с 2014 года возбудил более четырех тысяч уголовных дел о зверствах на Донбассе."За совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с мирным населением и пленными судами к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному, приговорены более 200 украинских военнослужащих. "В их числе несколько десятков участников запрещенного полка "Азов"*, - сказал глава СК РФ.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20240115/ekstremizm-1921352667.html
https://ria.ru/20240115/terrorizm-1921351614.html
донбасс
россия
новороссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655910_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_200ae18acda14eb6503382d7a2ce0e2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донбасс, россия, новороссия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина
Происшествия, Донбасс, Россия, Новороссия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Украина
Бастрыкин пообещал, что СК расследует преступления против жителей Донбасса
Бастрыкин: СК расследует преступления против жителей Донбасса
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заверил, что российские следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех тех, кто совершил преступления против жителей Донбасса и Новороссии.
"Могу с уверенностью сказать, что со своей стороны Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку преступным действиям всех тех, кто участвовал в подготовке и реализации преступных планов против мирных жителей Донбасса и Новороссии", - сказал он в интервью РИА Новости.
Бастрыкин рассказал о росте раскрытых дел об экстремизме
Бастрыкин отметил, что эта работа крайне важна не только в уголовно-правовом, но и в историческом аспекте, ведь последующие поколения должны знать, через что пришлось пройти жителям Донбасса.
"Мы продолжим тщательно расследовать преступные деяния вооруженных формирований Украины
, в том числе должностных лиц высокого уровня. Многим из них уже заочно предъявлены обвинения", - добавил глава ведомства.
Бастрыкин также рассказал, что СК РФ
с 2014 года возбудил более четырех тысяч уголовных дел о зверствах на Донбассе.
"За совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с мирным населением и пленными судами к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному, приговорены более 200 украинских военнослужащих. "В их числе несколько десятков участников запрещенного полка "Азов"*, - сказал глава СК РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме