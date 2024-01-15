https://ria.ru/20240115/rassledovanie-1921353337.html

Бастрыкин пообещал, что СК расследует преступления против жителей Донбасса

Бастрыкин пообещал, что СК расследует преступления против жителей Донбасса - РИА Новости, 15.01.2024

Бастрыкин пообещал, что СК расследует преступления против жителей Донбасса

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заверил, что российские следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех тех, кто совершил преступления против... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:47

2024-01-15T08:47

2024-01-15T11:11

происшествия

донбасс

россия

новороссия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

украина

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заверил, что российские следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех тех, кто совершил преступления против жителей Донбасса и Новороссии."Могу с уверенностью сказать, что со своей стороны Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку преступным действиям всех тех, кто участвовал в подготовке и реализации преступных планов против мирных жителей Донбасса и Новороссии", - сказал он в интервью РИА Новости.Бастрыкин отметил, что эта работа крайне важна не только в уголовно-правовом, но и в историческом аспекте, ведь последующие поколения должны знать, через что пришлось пройти жителям Донбасса."Мы продолжим тщательно расследовать преступные деяния вооруженных формирований Украины, в том числе должностных лиц высокого уровня. Многим из них уже заочно предъявлены обвинения", - добавил глава ведомства.Бастрыкин также рассказал, что СК РФ с 2014 года возбудил более четырех тысяч уголовных дел о зверствах на Донбассе."За совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с мирным населением и пленными судами к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному, приговорены более 200 украинских военнослужащих. "В их числе несколько десятков участников запрещенного полка "Азов"*, - сказал глава СК РФ.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240115/ekstremizm-1921352667.html

https://ria.ru/20240115/terrorizm-1921351614.html

донбасс

россия

новороссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донбасс, россия, новороссия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина