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Бастрыкин пообещал, что СК расследует преступления против жителей Донбасса - РИА Новости, 15.01.2024
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08:47 15.01.2024 (обновлено: 11:11 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/rassledovanie-1921353337.html
Бастрыкин пообещал, что СК расследует преступления против жителей Донбасса
Бастрыкин пообещал, что СК расследует преступления против жителей Донбасса - РИА Новости, 15.01.2024
Бастрыкин пообещал, что СК расследует преступления против жителей Донбасса
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заверил, что российские следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех тех, кто совершил преступления против... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:47
2024-01-15T11:11
происшествия
донбасс
россия
новороссия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
украина
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заверил, что российские следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех тех, кто совершил преступления против жителей Донбасса и Новороссии."Могу с уверенностью сказать, что со своей стороны Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку преступным действиям всех тех, кто участвовал в подготовке и реализации преступных планов против мирных жителей Донбасса и Новороссии", - сказал он в интервью РИА Новости.Бастрыкин отметил, что эта работа крайне важна не только в уголовно-правовом, но и в историческом аспекте, ведь последующие поколения должны знать, через что пришлось пройти жителям Донбасса."Мы продолжим тщательно расследовать преступные деяния вооруженных формирований Украины, в том числе должностных лиц высокого уровня. Многим из них уже заочно предъявлены обвинения", - добавил глава ведомства.Бастрыкин также рассказал, что СК РФ с 2014 года возбудил более четырех тысяч уголовных дел о зверствах на Донбассе."За совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с мирным населением и пленными судами к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному, приговорены более 200 украинских военнослужащих. "В их числе несколько десятков участников запрещенного полка "Азов"*, - сказал глава СК РФ.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240115/ekstremizm-1921352667.html
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донбасс
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происшествия, донбасс, россия, новороссия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина
Происшествия, Донбасс, Россия, Новороссия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Украина
Бастрыкин пообещал, что СК расследует преступления против жителей Донбасса

Бастрыкин: СК расследует преступления против жителей Донбасса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заверил, что российские следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех тех, кто совершил преступления против жителей Донбасса и Новороссии.
"Могу с уверенностью сказать, что со своей стороны Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку преступным действиям всех тех, кто участвовал в подготовке и реализации преступных планов против мирных жителей Донбасса и Новороссии", - сказал он в интервью РИА Новости.
Сотрудник следственного комитета РФ на территории шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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Бастрыкин отметил, что эта работа крайне важна не только в уголовно-правовом, но и в историческом аспекте, ведь последующие поколения должны знать, через что пришлось пройти жителям Донбасса.
"Мы продолжим тщательно расследовать преступные деяния вооруженных формирований Украины, в том числе должностных лиц высокого уровня. Многим из них уже заочно предъявлены обвинения", - добавил глава ведомства.
Бастрыкин также рассказал, что СК РФ с 2014 года возбудил более четырех тысяч уголовных дел о зверствах на Донбассе.
"За совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с мирным населением и пленными судами к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному, приговорены более 200 украинских военнослужащих. "В их числе несколько десятков участников запрещенного полка "Азов"*, - сказал глава СК РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация
Читайте полный текст интервью >>>
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о терроризме
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ПроисшествияДонбассРоссияНовороссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУкраина
 
 
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