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В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью - РИА Новости, 15.01.2024
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07:18 15.01.2024 (обновлено: 08:22 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/rakety-1921349017.html
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью - РИА Новости, 15.01.2024
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью
Средства ПВО уничтожили три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T07:18
2024-01-15T08:22
курская область
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК &quot;Точка-У&quot;, — рассказали в ведомстве.Как уточнил курский губернатор Роман Старовойт, ракеты сбили над Фатежским районом.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.В воскресенье украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате пострадал один человек.
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курская область, россия, безопасность, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью

Минобороны: над Курской областью уничтожили три ракеты ТРК "Точка-У"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК "Точка-У", — рассказали в ведомстве.

Как уточнил курский губернатор Роман Старовойт, ракеты сбили над Фатежским районом.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
В воскресенье украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате пострадал один человек.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО
3 января, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьГлушковский районРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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