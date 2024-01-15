https://ria.ru/20240115/rakety-1921349017.html
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью - РИА Новости, 15.01.2024
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью
Средства ПВО уничтожили три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T07:18
2024-01-15T07:18
2024-01-15T08:22
курская область
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК "Точка-У", — рассказали в ведомстве.Как уточнил курский губернатор Роман Старовойт, ракеты сбили над Фатежским районом.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.В воскресенье украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате пострадал один человек.
https://ria.ru/20240103/pvo-1919578764.html
курская область
россия
глушковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, безопасность, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью
Минобороны: над Курской областью уничтожили три ракеты ТРК "Точка-У"