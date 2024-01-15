https://ria.ru/20240115/rakety-1921349017.html

В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью

В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью - РИА Новости, 15.01.2024

В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет над Курской областью

Средства ПВО уничтожили три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T07:18

2024-01-15T07:18

2024-01-15T08:22

курская область

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

глушковский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК "Точка-У", — рассказали в ведомстве.Как уточнил курский губернатор Роман Старовойт, ракеты сбили над Фатежским районом.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.В воскресенье украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате пострадал один человек.

https://ria.ru/20240103/pvo-1919578764.html

курская область

россия

глушковский район

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курская область, россия, безопасность, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины