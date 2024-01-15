https://ria.ru/20240115/putin-1921423586.html
Путин поручил создать механизм страхования средств на ИИС-III
Путин поручил создать механизм страхования средств на ИИС-III - РИА Новости, 15.01.2024
Путин поручил создать механизм страхования средств на ИИС-III
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта обеспечить законодательное создание механизма страхования средств на индивидуальных инвестиционных счетах... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:10
2024-01-15T14:10
2024-01-15T14:21
владимир путин
экономика
россия
михаил мишустин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта обеспечить законодательное создание механизма страхования средств на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III) в размере 1,4 миллиона рублей на человека, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизма страхования средств граждан, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах, открываемых начиная с 1 января 2024 года (индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа), с установлением максимальной суммы страхового возмещения в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей на гражданина. Срок - 1 марта 2024 года", - сказано в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Владимир Путин, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин поручил создать механизм страхования средств на ИИС-III
Путин поручил до 1 марта обеспечить страховку средств на ИИС-III