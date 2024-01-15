https://ria.ru/20240115/putin-1921423586.html

Путин поручил создать механизм страхования средств на ИИС-III

Путин поручил создать механизм страхования средств на ИИС-III - РИА Новости, 15.01.2024

Путин поручил создать механизм страхования средств на ИИС-III

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта обеспечить законодательное создание механизма страхования средств на индивидуальных инвестиционных счетах... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:10

2024-01-15T14:10

2024-01-15T14:21

владимир путин

экономика

россия

михаил мишустин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта обеспечить законодательное создание механизма страхования средств на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III) в размере 1,4 миллиона рублей на человека, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизма страхования средств граждан, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах, открываемых начиная с 1 января 2024 года (индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа), с установлением максимальной суммы страхового возмещения в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей на гражданина. Срок - 1 марта 2024 года", - сказано в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20240115/vklady-1921423707.html

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владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)