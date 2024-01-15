https://ria.ru/20240115/putin-1921394448.html

В Кремле надеются на визит Путина в КНДР в обозримом будущем

В Кремле надеются на визит Путина в КНДР в обозримом будущем - РИА Новости, 15.01.2024

В Кремле надеются на визит Путина в КНДР в обозримом будущем

Москва надеется, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР состоится в обозримом будущем, сроки будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:13

2024-01-15T12:13

2024-01-15T12:23

россия

кндр (северная корея)

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва надеется, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР состоится в обозримом будущем, сроки будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вы знаете, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом, и мы надеемся, что такой визит состоится, президент России посетит в обозримом будущем. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал Песков в ответ на вопрос, можно ли рассматривать визит делегации КНДР в столицу РФ как этап подготовки визита Путина в Пхеньян.Он отметил, что Россия намерена и дальше развивать партнерские отношения с КНДР по всем направлениям. "В первую очередь Северная Корея - это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер, с которым мы развиваем и намерены дальше развивать партнерские отношения во всех областях. Визит этот проходит в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты на космодроме "Восточный", когда там был председатель Ким, и по итогам переговоров, которые состоялись между ним и президентом России. Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР", - сказал Песков.Ранее в посольстве КНДР в Москве сообщили РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала агентству, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января.

https://ria.ru/20231019/druzhba-1903955025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, кндр (северная корея), политика, владимир путин, дмитрий песков