https://ria.ru/20240115/putin-1921394448.html
В Кремле надеются на визит Путина в КНДР в обозримом будущем
В Кремле надеются на визит Путина в КНДР в обозримом будущем - РИА Новости, 15.01.2024
В Кремле надеются на визит Путина в КНДР в обозримом будущем
Москва надеется, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР состоится в обозримом будущем, сроки будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:13
2024-01-15T12:13
2024-01-15T12:23
россия
кндр (северная корея)
политика
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_86a4a2442bfcd875f8f253428df467a2.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва надеется, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР состоится в обозримом будущем, сроки будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вы знаете, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом, и мы надеемся, что такой визит состоится, президент России посетит в обозримом будущем. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал Песков в ответ на вопрос, можно ли рассматривать визит делегации КНДР в столицу РФ как этап подготовки визита Путина в Пхеньян.Он отметил, что Россия намерена и дальше развивать партнерские отношения с КНДР по всем направлениям. "В первую очередь Северная Корея - это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер, с которым мы развиваем и намерены дальше развивать партнерские отношения во всех областях. Визит этот проходит в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты на космодроме "Восточный", когда там был председатель Ким, и по итогам переговоров, которые состоялись между ним и президентом России. Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР", - сказал Песков.Ранее в посольстве КНДР в Москве сообщили РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала агентству, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января.
https://ria.ru/20231019/druzhba-1903955025.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f16866c5ac15ea8c09135b9cc3d48860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), политика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, КНДР (Северная Корея), Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле надеются на визит Путина в КНДР в обозримом будущем
Песков: сроки визита Путина в КНДР согласуют по дипломатическим каналам
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва надеется, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР состоится в обозримом будущем, сроки будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом, и мы надеемся, что такой визит состоится, президент России посетит в обозримом будущем. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал Песков в ответ на вопрос, можно ли рассматривать визит делегации КНДР в столицу РФ как этап подготовки визита Путина в Пхеньян.
Он отметил, что Россия намерена и дальше развивать партнерские отношения с КНДР по всем направлениям. "В первую очередь Северная Корея - это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер, с которым мы развиваем и намерены дальше развивать партнерские отношения во всех областях. Визит этот проходит в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты на космодроме "Восточный", когда там был председатель Ким, и по итогам переговоров, которые состоялись между ним и президентом России. Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР", - сказал Песков.
Ранее в посольстве КНДР в Москве сообщили РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи
накануне прибыла в Москву
с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сказала агентству, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января.
Ким Чен Ын заявил, что дружба между Россией и КНДР крепнет