https://ria.ru/20240115/putin-1921394219.html
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром просвещения
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром просвещения - РИА Новости, 15.01.2024
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром просвещения
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и международный телефонный разговор, заявил... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:12
2024-01-15T12:12
2024-01-15T12:14
владимир путин
политика
россия
сергей кравцов
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Помимо прочих у него будет с докладом министр просвещения Сергей Кравцов. Путин традиционно уделяет внимание вопросам обеспечения школьников питанием, обеспечения транспортом и так далее. Как раз по этому всему президент выслушает доклад Кравцова", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что в середине дня у президента также ожидается международный телефонный разговор.
https://ria.ru/20240114/putin-1921279801.html
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владимир путин, политика, россия, сергей кравцов, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Сергей Кравцов, Дмитрий Песков
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром просвещения
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром просвещения Кравцовым