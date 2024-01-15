https://ria.ru/20240115/putin-1921394219.html

Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром просвещения

Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром просвещения - РИА Новости, 15.01.2024

Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром просвещения

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и международный телефонный разговор, заявил... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:12

2024-01-15T12:12

2024-01-15T12:14

владимир путин

политика

россия

сергей кравцов

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Помимо прочих у него будет с докладом министр просвещения Сергей Кравцов. Путин традиционно уделяет внимание вопросам обеспечения школьников питанием, обеспечения транспортом и так далее. Как раз по этому всему президент выслушает доклад Кравцова", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что в середине дня у президента также ожидается международный телефонный разговор.

https://ria.ru/20240114/putin-1921279801.html

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владимир путин, политика, россия, сергей кравцов, дмитрий песков