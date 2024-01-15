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Путин призвал поддерживать семьи погибших героев СВО - РИА Новости, 15.01.2024
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10:09 15.01.2024 (обновлено: 18:46 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/putin-1921365018.html
Путин призвал поддерживать семьи погибших героев СВО
Путин призвал поддерживать семьи погибших героев СВО - РИА Новости, 15.01.2024
Путин призвал поддерживать семьи погибших героев СВО
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей форума ветеранов специальной военной операции "Вместе победим", отметив, что... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:09
2024-01-15T18:46
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей форума ветеранов специальной военной операции "Вместе победим", отметив, что общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, укреплять систему социальных гарантий.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.&quot;Приветствую вас в Центральном военно-патриотическом парке &quot;Патриот&quot; на открытии форума ветеранов специальной военной операции &quot;Вместе победим&quot;. Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ. И конечно, ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении&quot;, — говорится в сообщении.Кроме того, президент отметил важность развития ветеранского движения, которое объединяет неравнодушных людей — "настоящих патриотов во всех регионах России". Путин также подчеркнул значимость участия ветеранов в воспитании молодого поколения и продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов."Убежден, что форум пройдет плодотворно, будет содействовать решению важных задач — как для ветеранского братства, так и для всей страны. Желаю вам всего самого доброго", — добавляется в телеграмме.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал поддерживать семьи погибших героев СВО

Путин назвал поддержку семей погибших в СВО бойцов общей задачей

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей форума ветеранов специальной военной операции "Вместе победим", отметив, что общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, укреплять систему социальных гарантий.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Приветствую вас в Центральном военно-патриотическом парке "Патриот" на открытии форума ветеранов специальной военной операции "Вместе победим". Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ. И конечно, ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент отметил важность развития ветеранского движения, которое объединяет неравнодушных людей — "настоящих патриотов во всех регионах России". Путин также подчеркнул значимость участия ветеранов в воспитании молодого поколения и продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов.
"Убежден, что форум пройдет плодотворно, будет содействовать решению важных задач — как для ветеранского братства, так и для всей страны. Желаю вам всего самого доброго", — добавляется в телеграмме.
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24 ноября 2023, 12:43
 
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