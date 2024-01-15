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"Все же придется": Пушков ответил на громкое заявление Швейцарии о России
"Все же придется": Пушков ответил на громкое заявление Швейцарии о России - РИА Новости, 15.01.2024
"Все же придется": Пушков ответил на громкое заявление Швейцарии о России
Швейцария своими заявлениями об урегулировании конфликта на Украине лишь "признала то, что не признать невозможно", такое мнение высказал сенатор Алексей... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T06:03
2024-01-15T06:03
2024-01-15T10:46
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Швейцария своими заявлениями об урегулировании конфликта на Украине лишь "признала то, что не признать невозможно", такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркнул на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, Москва должна быть включена в процесс.Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, западные СМИ подают это заявление "чуть ли не как сенсацию", хотя на деле Берн лишь признал то, что "не признать невозможно", при этом сегодня на Западе обычный здравый смысл уже производит "эффект разорвавшейся бомбы"."Причина в том, что на Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса", — указал сенатор.По его словам, "лихорадочная активность" вокруг недостижимого "урегулирования" на основе западных и киевских "формул" к "всего лишь имитация поисков решения": это видимость дипломатической активности, которая в отсутствии России не имеет каких-либо перспектив."Теперь самоочевидное признано и МИД Швейцарии. Но не стоит удивляться, если в ведущих западных столицах будут продолжать делать вид, что этого не слышат. Инерция самообмана, как и упорное нежелание признать провал своей политики изоляции России, там исключительно сильны. Но в конечном счете признать очевидное все же придется", — резюмировал сенатор.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя предложение Швейцарии, Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым она проявляет, но при этом там игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240114/davos-1921332661.html
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в мире, швейцария, россия, украина, алексей пушков, мария захарова
В мире, Швейцария, Россия, Украина, Алексей Пушков, Мария Захарова
"Все же придется": Пушков ответил на громкое заявление Швейцарии о России
Пушков: Западу придется признать очевидное в вопросе урегулирования на Украине
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Швейцария своими заявлениями об урегулировании конфликта на Украине лишь "признала то, что не признать невозможно", такое мнение
высказал сенатор Алексей Пушков.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркнул на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, Москва
должна быть включена в процесс.
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Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, западные СМИ подают это заявление "чуть ли не как сенсацию", хотя на деле Берн лишь признал то, что "не признать невозможно", при этом сегодня на Западе обычный здравый смысл уже производит "эффект разорвавшейся бомбы".
"Причина в том, что на Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса", — указал сенатор.
По его словам, "лихорадочная активность" вокруг недостижимого "урегулирования" на основе западных и киевских "формул" к "всего лишь имитация поисков решения": это видимость дипломатической активности, которая в отсутствии России не имеет каких-либо перспектив.
"Теперь самоочевидное признано и МИД Швейцарии. Но не стоит удивляться, если в ведущих западных столицах будут продолжать делать вид, что этого не слышат. Инерция самообмана, как и упорное нежелание признать провал своей политики изоляции России, там исключительно сильны. Но в конечном счете признать очевидное все же придется", — резюмировал сенатор.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
, комментируя предложение Швейцарии, Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым она проявляет, но при этом там игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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