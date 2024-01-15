https://ria.ru/20240115/protesty-1921470327.html

Европейские фермеры протестуют из-за недовольства урезанием помощи

Европейские фермеры протестуют из-за недовольства урезанием помощи - РИА Новости, 15.01.2024

Европейские фермеры протестуют из-за недовольства урезанием помощи

В Европе продолжаются протесты фермеров, которые пострадали из-за правительственных решений об урезании помощи, достичь договорённостей удалось только в Польше, РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:34

2024-01-15T17:34

2024-01-15T17:34

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В Европе продолжаются протесты фермеров, которые пострадали из-за правительственных решений об урезании помощи, достичь договорённостей удалось только в Польше, следует из сообщений европейских СМИ. Основными проблемами для сельскохозяйственной отрасли ЕС стали меры европейских властей по поддержке ввоза дешевого украинского зерна, местные аграрии теряют конкурентоспособность и оказываются в невыгодном положении в том числе из-за отмены льгот и субсидий. Шесть крупных сельскохозяйственных ассоциаций ЕС написали коллективное письмо еврокомиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховски с просьбой принять меры в отношении неограниченного импорта украинской продукции. "Мы считаем, что в настоящее время усилия (в поддержку Украины – ред.) распределяются несправедливо, и сельскохозяйственный сектор несет непропорциональное и непосильное бремя. Мы опасаемся, что если механизм автономных торговых мер с Украиной будет сохранен в его нынешнем виде, без какой-либо адаптации, выживание производителей ЕС в целом, и особенно зерновых, масличных культур, мяса птицы, яиц и сахара, окажется под угрозой, как и неизменная поддержка Украины", – приводится текст письма на сайте объединения европейских сельхозпроизводителей COPA-COGECA. В документе предлагается усилить содействие движению товаров из портов Черного моря, чтобы они вновь стали основным экспортным каналом, создать систему, которая бы обеспечивала определение места назначения всех партий украинской сельскохозяйственной продукции до их ввоза в ЕС, внедрить систему, которая бы гарантировала, что украинская продукция достигнет пункта назначения, определенного еще до въезда в ЕС, и не окажется в другом месте, а также ввести пороговые значения для импорта категорий товаров, которые страдают сильнее всего. Еврокомиссия в сентябре 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. Несогласные с этим Словакия, Венгрия и Польша продлили запрет в одностороннем порядке. Протесты фермеров проходили или проходят в Германии, Франции, Нидерландах, Румынии, Молдавии и Польше. Акции протеста немецких фермеров начались после оглашения правительством мер экономии бюджета, к которым относится отмена субсидий на дизельное топливо и льготного налогообложения транспортных средств. Предполагаемая отмена субсидий принесла бы казне 440 миллионов евро, а сокращение льготного налогообложения – еще 480 миллионов евро. Позднее в ответ на развернувшиеся акции протеста власти Германии решили поэтапно отменять субсидии и оставить льготный налог на транспорт, однако это не удовлетворило представителей сельскохозяйственной отрасли, протесты продолжились. Депутат партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт заявил РИА Новости, что меры жесткой экономии немецкого правительства могут вообще уничтожить сельское хозяйство, а фермеры вправе возмущаться тем, что правительство вынуждает сельское хозяйство нести бремя высоких цен. Фермеры в Нидерландах организовывали акции протеста еще в июне. Правительство не смогло договориться с представителями отрасли о выработке сельскохозяйственного соглашения, среди целей которого, в том числе, сокращение выбросов азота на 50% к 2030 году. Фермеры заявляли, что это приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота. Осенью в провинции также периодически наблюдались акции протестов фермеров, однако позднее протестная волна поутихла. Сейчас в Нидерландах ведутся переговоры о формировании нового коалиционного правительства после внеочередных парламентских выборов, которые прошли в стране 22 ноября. Одна из партий, которая, как ожидается, войдет в состав нового кабмина - "Фермерско-гражданское движение" (ВВВ), на волне протестов резко набрала популярность в Нидерландах. Теперь у нидерландских фермеров появилась надежда, что будущее правительство услышит их призывы. В декабре французские фермеры организовали массовые акции протеста по всей стране против решений властей, в частности, связанных с импортом сельхозпродукции и потерей конкурентоспособности. Они блокировали дороги и забрасывали административные здания навозом. Румынские фермеры последнее время выражают недовольство рядом проблем - от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины. Протесты начались 10 января. Переговоры с минфином 14 января закончились безрезультатно. Представители фермеров заявили о продолжении акций. Протесты фермеров в Польше тоже были связаны с Украиной. В ноябре вслед за перевозчиками фермеры блокировали один из автомобильных пунктов пропуска на украинской границе. Это продолжалось более месяца. В результате власти пообещали выполнить все три пункта требований: ввести субсидию на выращивание кукурузы, увеличить объем кредитования сельхозпроизводителей, сохранить размер сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года. Молдавские фермеры также находятся в уязвимом положении. Летом и в конце осени аграрии выходили на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ограничить импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора. Молдавское правительство эти требования не удовлетворило.

https://ria.ru/20240115/berlin-1921452951.html

https://ria.ru/20240111/rumyniya-1920775635.html

https://ria.ru/20240112/protesty-1920974830.html

https://ria.ru/20240110/protesty-1920619281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в Берлине против отмены субсидий для фермеров В Берлине у Бранденбургских ворот вновь протестуют против отмены субсидий для фермеров: на демонстрацию собрались тысячи людей, многие приехали на сельхозтехнике. Один из тракторов "украсили" фигурами канцлера Шольца, вице-канцлера Хабека и главы МИД Бербок. Подпись под ними - "Бич нашей страны". Переговоры между представителями фермеров и властями идут, но безрезультатно - правительство пока не смогло предложить компромисс. 2024-01-15T17:34 true PT0M48S

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Влада Копылова

в мире, нидерланды, украина, польша, европа