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Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине - РИА Новости, 15.01.2024
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18:50 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/protest-1921488490.html
Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине
Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине - РИА Новости, 15.01.2024
Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине
В центре Берлина собрались тысячи фермеров, протестующие против отмены субсидий для сельского хозяйства. Организаторы акции призвали правительство к пересмотру своих решений.
2024-01-15T18:50
2024-01-15T18:50
видео
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германия
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Перед демонстрантами выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Решение коллег отменить субсидии на дизельное топливо он назвал неизбежным на фоне бюджетного кризиса. Политику пришлось перекрикивать толпу, из которой звучали призывы распустить правительство, а Линднеру лично – уйти.В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов немецкие фермеры начали акции протеста.
берлин (город)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине
В центре Берлина собрались тысячи фермеров, протестующие против отмены субсидий для сельского хозяйства. Организаторы акции призвали правительство к пересмотру своих решений. Перед демонстрантами выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Решение коллег отменить субсидии на дизельное топливо он назвал неизбежным на фоне бюджетного кризиса. Политику пришлось перекрикивать толпу, из которой звучали призывы распустить правительство, а Линднеру лично – уйти. В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов немецкие фермеры начали акции протеста.
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60
353
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видео, берлин (город), германия, видео
Видео, Берлин (город), Германия
Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине
В центре Берлина собрались тысячи фермеров, протестующие против отмены субсидий для сельского хозяйства. Организаторы акции призвали правительство к пересмотру своих решений.
2024-01-15T18:50
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Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине

Читать ria.ru в
В центре Берлина собрались тысячи фермеров, протестующие против отмены субсидий для сельского хозяйства. Организаторы акции призвали правительство к пересмотру своих решений.
Перед демонстрантами выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Решение коллег отменить субсидии на дизельное топливо он назвал неизбежным на фоне бюджетного кризиса. Политику пришлось перекрикивать толпу, из которой звучали призывы распустить правительство, а Линднеру лично – уйти.
В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов немецкие фермеры начали акции протеста.
 
ВидеоБерлин (город)Германия
 
 
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