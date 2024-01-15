https://ria.ru/20240115/protest-1921488490.html

Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине

Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине - РИА Новости, 15.01.2024

Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине

В центре Берлина собрались тысячи фермеров, протестующие против отмены субсидий для сельского хозяйства. Организаторы акции призвали правительство к пересмотру своих решений.

2024-01-15T18:50

2024-01-15T18:50

2024-01-15T18:50

видео

берлин (город)

германия

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Перед демонстрантами выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Решение коллег отменить субсидии на дизельное топливо он назвал неизбежным на фоне бюджетного кризиса. Политику пришлось перекрикивать толпу, из которой звучали призывы распустить правительство, а Линднеру лично – уйти.В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов немецкие фермеры начали акции протеста.

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине В центре Берлина собрались тысячи фермеров, протестующие против отмены субсидий для сельского хозяйства. Организаторы акции призвали правительство к пересмотру своих решений. Перед демонстрантами выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Решение коллег отменить субсидии на дизельное топливо он назвал неизбежным на фоне бюджетного кризиса. Политику пришлось перекрикивать толпу, из которой звучали призывы распустить правительство, а Линднеру лично – уйти. В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов немецкие фермеры начали акции протеста. 2024-01-15T18:50 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

видео, берлин (город), германия, видео