https://ria.ru/20240115/protest-1921442268.html
В Берлине проходит массовый протест фермеров
В Берлине проходит массовый протест фермеров - РИА Новости, 15.01.2024
В Берлине проходит массовый протест фермеров
В центре Берлина вновь собрались тысячи людей, протестующие против отмены субсидий для сельского хозяйства, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:40
2024-01-15T15:40
2024-01-15T16:08
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БЕРЛИН, 15 янв — РИА Новости. В центре Берлина вновь собрались тысячи людей, протестующие против отмены субсидий для сельского хозяйства, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В разных точках города с раннего утра были видны тракторы, стекающиеся со всей Германии на демонстрацию у Бранденбургских ворот, которая завершит прошедшую протестную неделю. Как сообщила корреспонденту представитель полиции, в радиусе около двух километров вокруг памятника в центре столицы почти все улицы были перекрыты еще утром. На пути к воротам на некоторых улицах выстроилось свыше тысячи тракторов, грузовиков, прицепов и иной техники и автотранспорта. Перед сценой у Бранденбургских ворот собралось несколько тысяч человек — фермеров и сочувствующих им немцев. Выступающие со сцены организаторы призвали правительство к отказу от отмены субсидий для сельского хозяйства. В толпе раздавались крики с призывами к роспуску правящей коалиции. Протесты проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций фермеров и глав парламентских фракций в бундестаге. Пока правительство не смогло предложить фермерам компромисс по отменяемым из-за бюджетного кризиса субсидиям на дизель, лишь предложив их поэтапную отмену.В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов немецкие фермеры начали акции протеста.
https://ria.ru/20240112/protesty-1920974830.html
https://ria.ru/20240113/fermery-1921169163.html
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Митинг в Берлине против отмены субсидий для фермеров
В Берлине у Бранденбургских ворот вновь протестуют против отмены субсидий для фермеров: на демонстрацию собрались тысячи людей, многие приехали на сельхозтехнике. Один из тракторов "украсили" фигурами канцлера Шольца, вице-канцлера Хабека и главы МИД Бербок. Подпись под ними - "Бич нашей страны". Переговоры между представителями фермеров и властями идут, но безрезультатно - правительство пока не смогло предложить компромисс.
2024-01-15T15:40
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Берлине проходит массовый протест фермеров
В Берлине фермеры протестуют против отмены субсидий для сельского хозяйства
БЕРЛИН, 15 янв — РИА Новости. В центре Берлина вновь собрались тысячи людей, протестующие против отмены субсидий для сельского хозяйства, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В разных точках города с раннего утра были видны тракторы, стекающиеся со всей Германии
на демонстрацию у Бранденбургских ворот, которая завершит прошедшую протестную неделю.
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Как сообщила корреспонденту представитель полиции, в радиусе около двух километров вокруг памятника в центре столицы почти все улицы были перекрыты еще утром. На пути к воротам на некоторых улицах выстроилось свыше тысячи тракторов, грузовиков, прицепов и иной техники и автотранспорта. Перед сценой у Бранденбургских ворот собралось несколько тысяч человек — фермеров и сочувствующих им немцев.
Выступающие со сцены организаторы призвали правительство к отказу от отмены субсидий для сельского хозяйства. В толпе раздавались крики с призывами к роспуску правящей коалиции.
Шольц призвал к компромиссу между фермерами и правительством
Протесты проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций фермеров и глав парламентских фракций в бундестаге. Пока правительство не смогло предложить фермерам компромисс по отменяемым из-за бюджетного кризиса субсидиям на дизель, лишь предложив их поэтапную отмену.
В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов немецкие фермеры начали акции протеста.
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