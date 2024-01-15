https://ria.ru/20240115/programma-1921367263.html

Правительство утвердило программу расширения выпуска воздушных судов

Правительство утвердило программу расширения выпуска воздушных судов - РИА Новости, 15.01.2024

Правительство утвердило программу расширения выпуска воздушных судов

Правительство РФ утвердило комплексную программу расширения производства воздушных судов, двигателей и приборов, разрешив использовать для ее финансирования... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:22

2024-01-15T10:22

2024-01-15T10:30

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило комплексную программу расширения производства воздушных судов, двигателей и приборов, разрешив использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин.Документ предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы.

https://ria.ru/20240115/samolet-1921360253.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин