https://ria.ru/20240115/programma-1921367263.html
Правительство утвердило программу расширения выпуска воздушных судов
Правительство утвердило программу расширения выпуска воздушных судов - РИА Новости, 15.01.2024
Правительство утвердило программу расширения выпуска воздушных судов
Правительство РФ утвердило комплексную программу расширения производства воздушных судов, двигателей и приборов, разрешив использовать для ее финансирования... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:22
2024-01-15T10:22
2024-01-15T10:30
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило комплексную программу расширения производства воздушных судов, двигателей и приборов, разрешив использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин.Документ предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы.
https://ria.ru/20240115/samolet-1921360253.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство утвердило программу расширения выпуска воздушных судов
Утверждена программа выпуска воздушных судов с использованием средств ФНБ
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило комплексную программу расширения производства воздушных судов, двигателей и приборов, разрешив использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин
.
Документ предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы.
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