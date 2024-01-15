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Правительство утвердило программу расширения выпуска воздушных судов - РИА Новости, 15.01.2024
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10:22 15.01.2024 (обновлено: 10:30 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/programma-1921367263.html
Правительство утвердило программу расширения выпуска воздушных судов
Правительство утвердило программу расширения выпуска воздушных судов - РИА Новости, 15.01.2024
Правительство утвердило программу расширения выпуска воздушных судов
Правительство РФ утвердило комплексную программу расширения производства воздушных судов, двигателей и приборов, разрешив использовать для ее финансирования... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:22
2024-01-15T10:30
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило комплексную программу расширения производства воздушных судов, двигателей и приборов, разрешив использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин.Документ предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство утвердило программу расширения выпуска воздушных судов

Утверждена программа выпуска воздушных судов с использованием средств ФНБ

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило комплексную программу расширения производства воздушных судов, двигателей и приборов, разрешив использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин.
Документ предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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