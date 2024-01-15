https://ria.ru/20240115/proforientatsiya-1921426245.html

Свыше 36 тысяч тверских учащихся поучаствовали в акциях по профориентации

Свыше 36 тысяч тверских учащихся поучаствовали в акциях по профориентации - РИА Новости, 15.01.2024

Свыше 36 тысяч тверских учащихся поучаствовали в акциях по профориентации

В прошлом году в Тверской области провели более 200 профориентационных мероприятий для молодежи, в которых приняли участие свыше 36 тысяч студентов и школьников РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:21

2024-01-15T14:21

2024-01-15T14:21

тверская область

тверская область

дети

школы

мероприятия

игорь руденя

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В прошлом году в Тверской области провели более 200 профориентационных мероприятий для молодежи, в которых приняли участие свыше 36 тысяч студентов и школьников Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства. Развитие в регионе уже действующей системы ранней профориентации – задача, поставленная губернатором Игорем Руденей. "Сюда входят трудовая практика для детей, создание образовательных кластеров, закрепление колледжей за предприятиями. Эта работа уже дала хорошие результаты: более качественно обеспечивается баланс запроса трудовых ресурсов и направления подготовки кадров", – подчеркнул Руденя, слова которого приводит пресс-служба. В ноябре-декабре 2023 года в мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история" состоялось масштабное мероприятие, направленное на раннюю профессиональную ориентацию школьников – фестиваль профессий "Билет в будущее". Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. "Билет в будущее" объединил около 12 тысяч учащихся 6-11 классов, более 700 педагогов и представителей родительского сообщества из 40 муниципальных образований Тверской области. Участники форума смогли посетить 20 партнерских площадок, пообщаться с экспертами ведущих предприятий и образовательных учреждений, узнать о возможностях роста, развития и построения личной профессиональной стратегии в регионе. В 2023 году для молодежи Тверской области также были проведены акции "Стань профессионалом!", "Выбери военную профессию!", "Трудовое лето - 2023", "Служба занятости – молодежи!". Так, благодаря участию в акции "Трудовое лето – 2023" почти 13 тысяч ребят получили первый трудовой опыт в свободное от учебы время. В рамках акции "Выбери военную профессию!" в муниципалитетах Верхневолжья проводились мероприятия, рассказывающие о военных специальностях. Кроме того, для детей и подростков были организованы профориентационные туры на ведущие предприятия региона и игры в оздоровительных лагерях, а также круглые столы, конкурсы и классные часы. Около 500 студентов и выпускников школ посетили 20 региональных предприятий. Данные мероприятия позволяют учащимся определиться с выбором будущей профессии, узнать запросы кадровой экономики, понять значимость выбранной профессии для общества. Студенты и школьники также познакомились с возможностями портала "Работа России". Ребята смогли пройти тестирование, профориентационные пробы, научились заполнять резюме и подавать заявление. А в ходе регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" был проведен классный час "Строим будущее вместе сегодня!", которым было охвачено более 11 тысяч школьников. С сентября 2023 года в общеобразовательных организациях Тверской области введен профориентационный минимум, в реализации которого задействованы специалисты органов службы занятости Верхневолжья. Они предоставляют школьникам информацию, необходимую для обоснованного профессионального выбора. Профориентационные мероприятия для школьников и студентов Тверской области будут продолжены в 2024 году, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240110/rudenya-1920566507.html

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тверская область, дети, школы, мероприятия, игорь руденя