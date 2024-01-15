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МО Украины: в Раду снова внесут проект о мобилизации через несколько недель - РИА Новости, 16.01.2024
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23:24 15.01.2024 (обновлено: 01:42 16.01.2024)
https://ria.ru/20240115/proekt-1921516182.html
МО Украины: в Раду снова внесут проект о мобилизации через несколько недель
МО Украины: в Раду снова внесут проект о мобилизации через несколько недель - РИА Новости, 16.01.2024
МО Украины: в Раду снова внесут проект о мобилизации через несколько недель
Замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что правительство повторно подаст в Раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации в течение... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-15T23:24
2024-01-16T01:42
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что правительство повторно подаст в Раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации в течение нескольких недель, на согласование правок предположительно уйдет времени больше обычного из-за процедуры согласования. "Новая редакция законопроекта о мобилизации.... должна пройти определенный путь согласования в правительстве. Я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают нас на передовой. Мы бы хотели, чтобы это были дни (время внесения новой редакции), но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель", - приводит слова Калмыковой украинский телеканал ТСН. Она отметила, что главная идея документа остается неизменной. Кардинально по своей идее законопроект не меняется, "это позиция всех причастных к разработке органов государственной власти", подчеркнула она. Однако, как заявила Калмыкова, спорным вопросом остается мобилизация людей с инвалидностью, количество которых за последние два года увеличилось. "Рост, не связанный с результатами боевых действий. И вот собственная отработка механизмов, которые позволят установить справедливость и тем, чем мы занимаемся в министерстве", резюмировала она. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал в стране негодование и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
https://ria.ru/20240115/taksi-1921466338.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
МО Украины: в Раду снова внесут проект о мобилизации через несколько недель

Через пару недель в Верховную раду Украины снова внесут проект о мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПочетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что правительство повторно подаст в Раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации в течение нескольких недель, на согласование правок предположительно уйдет времени больше обычного из-за процедуры согласования.
«
"Новая редакция законопроекта о мобилизации.... должна пройти определенный путь согласования в правительстве. Я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают нас на передовой. Мы бы хотели, чтобы это были дни (время внесения новой редакции), но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель", - приводит слова Калмыковой украинский телеканал ТСН.
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Она отметила, что главная идея документа остается неизменной. Кардинально по своей идее законопроект не меняется, "это позиция всех причастных к разработке органов государственной власти", подчеркнула она.
Однако, как заявила Калмыкова, спорным вопросом остается мобилизация людей с инвалидностью, количество которых за последние два года увеличилось. "Рост, не связанный с результатами боевых действий. И вот собственная отработка механизмов, которые позволят установить справедливость и тем, чем мы занимаемся в министерстве", резюмировала она.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал в стране негодование и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
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