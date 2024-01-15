https://ria.ru/20240115/prizyvy-1921479615.html

Москвичам, клеившим листовки с призывами вступить в РДК*, вынесли приговор

Москвичам, клеившим листовки с призывами вступить в РДК*, вынесли приговор - РИА Новости, 15.01.2024

Москвичам, клеившим листовки с призывами вступить в РДК*, вынесли приговор

Второй западный окружной военный суд отправил на сроки от двух лет в колонию поселение двух мужчин, клеивших в Москве листовки с QR-кодами, ведущими на сайт для РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:58

2024-01-15T17:58

2024-01-15T17:58

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россия

москва

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отправил на сроки от двух лет в колонию поселение двух мужчин, клеивших в Москве листовки с QR-кодами, ведущими на сайт для вступления в "Русский добровольческий корпус"*, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. "Суд переквалифицировал обвинение с части 2 на часть 2 статьи 205 УК РФ и назначил Шпорту 2 года 3 месяца лишения свободы, а Исакову 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказала собеседница агентства. В суде было установлено, что осуждённые расклеивали листовки в районе Печатники с куар-кодом, который содержал информацию с призывами к вступлению в РДК*. В прениях сторон прокурор просил назначить фигурантам от 5 до 5,5 лет лишения свободы, защита же настаивала на переквалификации дела с части два на часть один статьи 205 УК РФ (теракт), то есть просила исключить действия, совершённые группой лиц. В итоге суд убрал данный квалифицирующий признак и признал фигурантов виновными в совершении действий в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ru/20240102/vsu-1919501672.html

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происшествия, россия, москва