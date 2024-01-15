https://ria.ru/20240115/primore-1921399624.html

Названо число туристов из Китая, посетивших Приморье на Новый год

Названо число туристов из Китая, посетивших Приморье на Новый год - РИА Новости, 15.01.2024

Названо число туристов из Китая, посетивших Приморье на Новый год

Почти 1,9 тысячи туристов из КНР в рамках групповых безвизовых поездок посетили Приморье в новогодние праздники, сообщает региональное агентство по туризму. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:10

2024-01-15T13:10

2024-01-15T13:18

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Почти 1,9 тысячи туристов из КНР в рамках групповых безвизовых поездок посетили Приморье в новогодние праздники, сообщает региональное агентство по туризму. "За период новогодних праздников, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, в Приморье в рамках межправсоглашения между РФ и КНР в составе групп без виз въехало 1 870 граждан КНР. По представленным принимающей стороной программам главным местом пребывания стал Владивосток – здесь проживали, здесь же посещали мероприятия. Лишь одна группа выезжала в Уссурийск", – говорится в сообщении. Отмечается, что китайские туристы посещали экскурсии, спортивные, экстремальные и культурные мероприятия. "Приморье и в 2024 году будет продолжать участвовать в событийных мероприятиях в КНР, а также позиционировать регион для активизации и увеличения турпотока", – отмечают в агентстве.

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