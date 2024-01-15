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В России число предпринимателей достигло максимума с 2016 года
В России число предпринимателей достигло максимума с 2016 года - РИА Новости, 15.01.2024
В России число предпринимателей достигло максимума с 2016 года
Число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года - 6,35 миллиона индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:38
2024-01-15T18:38
2024-01-15T18:38
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года - 6,35 миллиона индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. "Бьём все рекорды - число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года. Статистика на январь 2024-го впечатляет: 6,35 миллиона ИП и юрлиц. На 7% выше, чем в допандемийный период", - говорится в сообщении. Министерство отмечает, что предприниматели преодолели не только пандемию, но и санкционные вызовы с помощью государственной поддержки и национального проекта МСП.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России число предпринимателей достигло максимума с 2016 года
Минэкономразвития: число предпринимателей в РФ достигло максимума с 2016 года
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года - 6,35 миллиона индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
"Бьём все рекорды - число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года. Статистика на январь 2024-го впечатляет: 6,35 миллиона ИП и юрлиц. На 7% выше, чем в допандемийный период", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что предприниматели преодолели не только пандемию, но и санкционные вызовы с помощью государственной поддержки и национального проекта МСП.
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