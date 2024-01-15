https://ria.ru/20240115/pravda-1921429244.html

"Печальная правда". В США сделали шокирующее заявление об Украине

"Печальная правда". В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 15.01.2024

"Печальная правда". В США сделали шокирующее заявление об Украине

Украина прекратила существовать как государство, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:37

2024-01-15T14:37

2024-01-15T14:38

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украина прекратила существовать как государство, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche."Я боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине пришел конец как государству. Но мы будем продолжать делать вид, что она существует, пока это совершенно точно будет не так", — посетовал он.По его словам, в результате спровоцированного и поддерживаемого Вашингтоном конфликта ситуация для Украины стала невероятно печальной: страну покинули миллионы ее граждан, рождаемость практически достигла дна, и это несмотря на потери вооруженных сил страны."Генеральный прокурор наконец-то публично признал, что украинцы потеряли на поле боя 500 тысяч солдат. Господи, какая "неожиданность!" — отметил Макгрегор.В начале января бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявлял, что ВСУ потеряли с начала конфликта 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными, обнародование этой информации будет шоком для населения.В Москве не раз заявляли, что поставки странами НАТО вооружений Украине ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт, а сам альянс ведет агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремится расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия НАТО подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20240115/katastrofa-1921393664.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), москва, дмитрий песков, юрий луценко, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, политика