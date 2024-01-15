https://ria.ru/20240115/pozhar-1921334310.html

Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован

Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован - РИА Новости, 15.01.2024

Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован

Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где в воскресенье вечером вспыхнул ангар на площади 150 квадратных метров, локализован, открытое горение... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T00:24

2024-01-15T00:24

2024-01-15T00:24

санкт-петербург

происшествия

россия

wildberries

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где в воскресенье вечером вспыхнул ангар на площади 150 квадратных метров, локализован, открытое горение ликвидировано, сообщило городское управление МЧС РФ. Ранее ведомство информировало о пожаре на Ленсоветовской дороге, 7 в поселке Шушары, где на площади 150 квадратных метров горит ангар. Прокуратура города сообщала, что устанавливает причины возгорания. "Пятнадцатого января в 0.01 отказ номеру 1БИС, пожар локализован, ликвидация открытого горения", - сообщает ГУМЧС в своем Telegram-канале. Сведения о пострадавших не поступали. ГУМЧС по Санкт-Петербургу в субботу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади 1 тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. В этот же день пожар был локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что также произошло и обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Уже в воскресенье днем МЧС объявило о том, что огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе.

https://ria.ru/20240114/delo-1921328654.html

https://ria.ru/20240113/delo-1921220401.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, россия, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)