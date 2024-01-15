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Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован
Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован - РИА Новости, 15.01.2024
Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован
Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где в воскресенье вечером вспыхнул ангар на площади 150 квадратных метров, локализован, открытое горение... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T00:24
2024-01-15T00:24
2024-01-15T00:24
санкт-петербург
происшествия
россия
wildberries
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где в воскресенье вечером вспыхнул ангар на площади 150 квадратных метров, локализован, открытое горение ликвидировано, сообщило городское управление МЧС РФ. Ранее ведомство информировало о пожаре на Ленсоветовской дороге, 7 в поселке Шушары, где на площади 150 квадратных метров горит ангар. Прокуратура города сообщала, что устанавливает причины возгорания. "Пятнадцатого января в 0.01 отказ номеру 1БИС, пожар локализован, ликвидация открытого горения", - сообщает ГУМЧС в своем Telegram-канале. Сведения о пострадавших не поступали. ГУМЧС по Санкт-Петербургу в субботу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади 1 тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. В этот же день пожар был локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что также произошло и обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Уже в воскресенье днем МЧС объявило о том, что огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе.
https://ria.ru/20240114/delo-1921328654.html
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санкт-петербург, происшествия, россия, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Wildberries, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован
Пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализовали на 150 "квадратах"