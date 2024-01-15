Рейтинг@Mail.ru
Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/pozhar-1921334310.html
Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован
Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован - РИА Новости, 15.01.2024
Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован
Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где в воскресенье вечером вспыхнул ангар на площади 150 квадратных метров, локализован, открытое горение... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T00:24
2024-01-15T00:24
санкт-петербург
происшествия
россия
wildberries
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где в воскресенье вечером вспыхнул ангар на площади 150 квадратных метров, локализован, открытое горение ликвидировано, сообщило городское управление МЧС РФ. Ранее ведомство информировало о пожаре на Ленсоветовской дороге, 7 в поселке Шушары, где на площади 150 квадратных метров горит ангар. Прокуратура города сообщала, что устанавливает причины возгорания. "Пятнадцатого января в 0.01 отказ номеру 1БИС, пожар локализован, ликвидация открытого горения", - сообщает ГУМЧС в своем Telegram-канале. Сведения о пострадавших не поступали. ГУМЧС по Санкт-Петербургу в субботу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади 1 тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. В этот же день пожар был локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что также произошло и обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Уже в воскресенье днем МЧС объявило о том, что огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе.
https://ria.ru/20240114/delo-1921328654.html
https://ria.ru/20240113/delo-1921220401.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, происшествия, россия, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Wildberries, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован

Пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализовали на 150 "квадратах"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где в воскресенье вечером вспыхнул ангар на площади 150 квадратных метров, локализован, открытое горение ликвидировано, сообщило городское управление МЧС РФ.
Ранее ведомство информировало о пожаре на Ленсоветовской дороге, 7 в поселке Шушары, где на площади 150 квадратных метров горит ангар. Прокуратура города сообщала, что устанавливает причины возгорания.
Место пожара в частном доме в селе Чемодановка в Пензе
СК завел дело по факту гибели бабушки с двумя внуками при пожаре под Пензой
Вчера, 22:19
"Пятнадцатого января в 0.01 отказ номеру 1БИС, пожар локализован, ликвидация открытого горения", - сообщает ГУМЧС в своем Telegram-канале.
Сведения о пострадавших не поступали.
ГУМЧС по Санкт-Петербургу в субботу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади 1 тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. В этот же день пожар был локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что также произошло и обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Уже в воскресенье днем МЧС объявило о том, что огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Глава СК поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries
13 января, 23:54
 
Санкт-ПетербургПроисшествияРоссияWildberriesМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала