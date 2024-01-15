https://ria.ru/20240115/pomosch-1921506227.html

Кулеба: США не прекратят помощь, кто бы ни стал следующим президентом

Кулеба: США не прекратят помощь, кто бы ни стал следующим президентом - РИА Новости, 15.01.2024

Кулеба: США не прекратят помощь, кто бы ни стал следующим президентом

Киев считает, что США не перестанут помогать Украине, кто бы ни стал там президентом, так как такая поддержка соответствует стратегическим интересам Вашингтона, РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T21:28

2024-01-15T21:28

2024-01-15T21:39

сша

украина

киев

дмитрий кулеба

дональд трамп

рон десантис

оон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920233615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9820b65f782fe6a44ad93c2ca8d3dafb.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киев считает, что США не перестанут помогать Украине, кто бы ни стал там президентом, так как такая поддержка соответствует стратегическим интересам Вашингтона, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба польскому журналу Uklad Sil. "В конце концов вопрос заключается в том, что на кону на Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина. Помогать Украине - в лучших стратегических интересах Соединенных Штатов. Мы одержим верх независимо от того, к какой партии будет принадлежать следующий президент США", - сказал Кулеба.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии. Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240114/kennedi-mladshiy-1921227563.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921013610.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, киев, дмитрий кулеба, дональд трамп, рон десантис, оон, вооруженные силы украины