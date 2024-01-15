Кулеба: США не прекратят помощь, кто бы ни стал следующим президентом
Кулеба: США не прекратят помощь Украине, кто бы ни стал следующим президентом
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киев считает, что США не перестанут помогать Украине, кто бы ни стал там президентом, так как такая поддержка соответствует стратегическим интересам Вашингтона, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба польскому журналу Uklad Sil.
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"В конце концов вопрос заключается в том, что на кону на Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина. Помогать Украине - в лучших стратегических интересах Соединенных Штатов. Мы одержим верх независимо от того, к какой партии будет принадлежать следующий президент США", - сказал Кулеба.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.
Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.