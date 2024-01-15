Рейтинг@Mail.ru
Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 15.01.2024 (обновлено: 14:44 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/polsha-1921416330.html
Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории
Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории - РИА Новости, 15.01.2024
Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории
Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна в интервью изданию... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:33
2024-01-15T14:44
в мире
польша
литва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064786_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_6ec5561bb55026acb4f4b6fd587276a9.jpg
ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita. &quot;Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать&quot;, — сказал он.Дипломат отметил, что в условиях боевых действий "за восточной границей" Польши Варшава приветствует любую помощь и сотрудничество со стороны союзников.Сейчас в стране расквартированы около десяти тысяч американских солдат. В прошлом году Германия и Литва договорились о размещении немецкой бригады в постсоветской республике к 2027-му, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах. В страну прибудут пять тысяч немецких военных, которые составят тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать потенциально опасные для ее интересов действия.
https://ria.ru/20240115/material-1921361186.html
https://ria.ru/20240104/stolknovenie-1919650449.html
польша
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064786_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_6be7a564daa38be68b8238629e042e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, литва, нато
В мире, Польша, Литва, НАТО
Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории

Польша заявила о готовности разместить немецкие войска для усиления востока НАТО

© U.S. Army / MSG Donald SparksСолдаты Сил специальных операций Польши во время учений
Солдаты Сил специальных операций Польши во время учений
© U.S. Army / MSG Donald Sparks
Солдаты Сил специальных операций Польши во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.
«

"Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать", — сказал он.

Дипломат отметил, что в условиях боевых действий "за восточной границей" Польши Варшава приветствует любую помощь и сотрудничество со стороны союзников.
Сейчас в стране расквартированы около десяти тысяч американских солдат.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В МИД с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО
09:42
В прошлом году Германия и Литва договорились о размещении немецкой бригады в постсоветской республике к 2027-му, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах. В страну прибудут пять тысяч немецких военных, которые составят тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать потенциально опасные для ее интересов действия.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
4 января, 05:48
 
В миреПольшаЛитваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала