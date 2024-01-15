https://ria.ru/20240115/polsha-1921416330.html
Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории
Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории - РИА Новости, 15.01.2024
Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории
Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна в интервью изданию... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:33
2024-01-15T13:33
2024-01-15T14:44
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ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita. "Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать", — сказал он.Дипломат отметил, что в условиях боевых действий "за восточной границей" Польши Варшава приветствует любую помощь и сотрудничество со стороны союзников.Сейчас в стране расквартированы около десяти тысяч американских солдат. В прошлом году Германия и Литва договорились о размещении немецкой бригады в постсоветской республике к 2027-му, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах. В страну прибудут пять тысяч немецких военных, которые составят тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать потенциально опасные для ее интересов действия.
https://ria.ru/20240115/material-1921361186.html
https://ria.ru/20240104/stolknovenie-1919650449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, литва, нато
В мире, Польша, Литва, НАТО
Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории
Польша заявила о готовности разместить немецкие войска для усиления востока НАТО
ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости.
Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita
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"Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать", — сказал он.
Дипломат отметил, что в условиях боевых действий "за восточной границей" Польши Варшава приветствует любую помощь и сотрудничество со стороны союзников.
Сейчас в стране расквартированы около десяти тысяч американских солдат.
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В прошлом году Германия и Литва договорились о размещении немецкой бригады в постсоветской республике к 2027-му, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах. В страну прибудут пять тысяч немецких военных, которые составят тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать потенциально опасные для ее интересов действия.
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