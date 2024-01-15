https://ria.ru/20240115/polsha-1921416330.html

Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории

Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории - РИА Новости, 15.01.2024

Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории

Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна в интервью изданию... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:33

2024-01-15T13:33

2024-01-15T14:44

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польша

литва

нато

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ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita. "Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать", — сказал он.Дипломат отметил, что в условиях боевых действий "за восточной границей" Польши Варшава приветствует любую помощь и сотрудничество со стороны союзников.Сейчас в стране расквартированы около десяти тысяч американских солдат. В прошлом году Германия и Литва договорились о размещении немецкой бригады в постсоветской республике к 2027-му, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах. В страну прибудут пять тысяч немецких военных, которые составят тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать потенциально опасные для ее интересов действия.

https://ria.ru/20240115/material-1921361186.html

https://ria.ru/20240104/stolknovenie-1919650449.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, литва, нато