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В ЮАР из-за ливневых паводков погибли 11 человек - РИА Новости, 15.01.2024
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13:52 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/pogibli-1921419119.html
В ЮАР из-за ливневых паводков погибли 11 человек
В ЮАР из-за ливневых паводков погибли 11 человек - РИА Новости, 15.01.2024
В ЮАР из-за ливневых паводков погибли 11 человек
Как минимум 11 человек погибли, несколько пропали без вести из-за ливневых паводков в южноафриканской провинции Квазулу-Натал, сообщает телеканал SABC. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:52
2024-01-15T13:52
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квазулу-натал
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Как минимум 11 человек погибли, несколько пропали без вести из-за ливневых паводков в южноафриканской провинции Квазулу-Натал, сообщает телеканал SABC. "Одиннадцать человек погибли и несколько пропали без вести в результате ливневых паводков в Квазулу-Натале", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечается, несколько дорог в городе Дурбан были затоплены из-за сильных дождей, также поступают сообщения о затоплении домой в северной части города. По данным портала Eyewitness News, 250 домой были повреждены.
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в мире, квазулу-натал, дурбан
В мире, Квазулу-Натал, Дурбан
В ЮАР из-за ливневых паводков погибли 11 человек

SABC: в ЮАР из-за ливневых паводков погибли как минимум 11 человек

CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАРСкорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Как минимум 11 человек погибли, несколько пропали без вести из-за ливневых паводков в южноафриканской провинции Квазулу-Натал, сообщает телеканал SABC.
"Одиннадцать человек погибли и несколько пропали без вести в результате ливневых паводков в Квазулу-Натале", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечается, несколько дорог в городе Дурбан были затоплены из-за сильных дождей, также поступают сообщения о затоплении домой в северной части города.
По данным портала Eyewitness News, 250 домой были повреждены.
Последствия наводнения в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
СМИ: в результате наводнений в Рио-де-Жанейро погибли 11 человек
02:13
 
В миреКвазулу-НаталДурбан
 
 
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