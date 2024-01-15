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В ЮАР из-за ливневых паводков погибли 11 человек

В ЮАР из-за ливневых паводков погибли 11 человек - РИА Новости, 15.01.2024

В ЮАР из-за ливневых паводков погибли 11 человек

Как минимум 11 человек погибли, несколько пропали без вести из-за ливневых паводков в южноафриканской провинции Квазулу-Натал, сообщает телеканал SABC. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:52

2024-01-15T13:52

2024-01-15T13:52

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квазулу-натал

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Как минимум 11 человек погибли, несколько пропали без вести из-за ливневых паводков в южноафриканской провинции Квазулу-Натал, сообщает телеканал SABC. "Одиннадцать человек погибли и несколько пропали без вести в результате ливневых паводков в Квазулу-Натале", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечается, несколько дорог в городе Дурбан были затоплены из-за сильных дождей, также поступают сообщения о затоплении домой в северной части города. По данным портала Eyewitness News, 250 домой были повреждены.

https://ria.ru/20240115/navodneniya-1921340075.html

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в мире, квазулу-натал, дурбан