Рейтинг@Mail.ru
Песков отреагировал на публикацию Bild про "план нападения России на ФРГ" - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 15.01.2024 (обновлено: 15:01 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/plan-1921397004.html
Песков отреагировал на публикацию Bild про "план нападения России на ФРГ"
Песков отреагировал на публикацию Bild про "план нападения России на ФРГ" - РИА Новости, 15.01.2024
Песков отреагировал на публикацию Bild про "план нападения России на ФРГ"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию Bild о "плане нападения" России на Германию. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:23
2024-01-15T15:01
россия
bild
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию Bild о "плане нападения" России на Германию.&quot;Я не стал бы комментировать это сообщение Bild, последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток&quot;, — пояснил представитель Кремля.Материал о том, что Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО, опубликовал немецкий таблоид Bild со ссылкой на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ.В Минобороны Германии не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, но впоследствии заявили, что "рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны", это часть повседневной рутины.По информации Bild, немецкие военные считают наиболее вероятным местом столкновения Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Вопрос, чем закончится гипотетическая эскалация, авторы статьи оставляют открытым.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240115/peskov-1921395419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, bild, дмитрий песков, в мире
Россия, Bild, Дмитрий Песков, В мире
Песков отреагировал на публикацию Bild про "план нападения России на ФРГ"

Песков: Bild, написавшее про план нападения России на ФРГ, не гнушается утками

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию Bild о "плане нападения" России на Германию.
«

"Я не стал бы комментировать это сообщение Bild, последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток", — пояснил представитель Кремля.

Материал о том, что Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО, опубликовал немецкий таблоид Bild со ссылкой на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ.
В Минобороны Германии не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, но впоследствии заявили, что "рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны", это часть повседневной рутины.
По информации Bild, немецкие военные считают наиболее вероятным местом столкновения Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Вопрос, чем закончится гипотетическая эскалация, авторы статьи оставляют открытым.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Песков назвал запрет Киева на переговоры с Москвой абсурдной ситуацией
12:16
 
РоссияBildДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала