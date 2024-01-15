https://ria.ru/20240115/plan-1921397004.html

Песков отреагировал на публикацию Bild про "план нападения России на ФРГ"

Песков отреагировал на публикацию Bild про "план нападения России на ФРГ" - РИА Новости, 15.01.2024

Песков отреагировал на публикацию Bild про "план нападения России на ФРГ"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию Bild о "плане нападения" России на Германию. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:23

2024-01-15T12:23

2024-01-15T15:01

россия

bild

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию Bild о "плане нападения" России на Германию."Я не стал бы комментировать это сообщение Bild, последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток", — пояснил представитель Кремля.Материал о том, что Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО, опубликовал немецкий таблоид Bild со ссылкой на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ.В Минобороны Германии не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, но впоследствии заявили, что "рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны", это часть повседневной рутины.По информации Bild, немецкие военные считают наиболее вероятным местом столкновения Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Вопрос, чем закончится гипотетическая эскалация, авторы статьи оставляют открытым.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240115/peskov-1921395419.html

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Варвара Скокшина

россия, bild, дмитрий песков, в мире