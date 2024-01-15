https://ria.ru/20240115/peskov-1921399333.html
Песков ответил на вопрос о публикациях о якобы потере военных самолетов
Песков ответил на вопрос о публикациях о якобы потере военных самолетов - РИА Новости, 15.01.2024
Песков ответил на вопрос о публикациях о якобы потере военных самолетов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения украинских СМИ о том, что Россия якобы потеряла два военных самолета над Азовским... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:29
2024-01-15T12:29
2024-01-15T14:58
россия
азовское море
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения украинских СМИ о том, что Россия якобы потеряла два военных самолета над Азовским морем, он рекомендовал обратиться в Минобороны РФ. "Нет, информации нет. Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции, и поэтому я рекомендую обращаться в Министерство обороны", — сказал Песков во время общения с прессой, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать эти сообщения украинских СМИ.
https://ria.ru/20240115/plan-1921397004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, азовское море, дмитрий песков, безопасность
Россия, Азовское море, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков ответил на вопрос о публикациях о якобы потере военных самолетов
Песков переадресовал в МО вопрос о сообщениях о потере самолетов в Азовском море
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения украинских СМИ о том, что Россия якобы потеряла два военных самолета над Азовским морем, он рекомендовал обратиться в Минобороны РФ.
"Нет, информации нет. Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции, и поэтому я рекомендую обращаться в Министерство обороны", — сказал Песков во время общения с прессой, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать эти сообщения украинских СМИ.
Песков отреагировал на публикацию Bild про "план нападения России на ФРГ"