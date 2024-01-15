https://ria.ru/20240115/peskov-1921399333.html

Песков ответил на вопрос о публикациях о якобы потере военных самолетов

Песков ответил на вопрос о публикациях о якобы потере военных самолетов - РИА Новости, 15.01.2024

Песков ответил на вопрос о публикациях о якобы потере военных самолетов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения украинских СМИ о том, что Россия якобы потеряла два военных самолета над Азовским... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:29

2024-01-15T12:29

2024-01-15T14:58

россия

азовское море

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения украинских СМИ о том, что Россия якобы потеряла два военных самолета над Азовским морем, он рекомендовал обратиться в Минобороны РФ. "Нет, информации нет. Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции, и поэтому я рекомендую обращаться в Министерство обороны", — сказал Песков во время общения с прессой, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать эти сообщения украинских СМИ.

https://ria.ru/20240115/plan-1921397004.html

россия

азовское море

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Дарья Буймова

россия, азовское море, дмитрий песков, безопасность