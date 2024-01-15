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Песков назвал запрет Киева на переговоры с Москвой абсурдной ситуацией - РИА Новости, 15.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 15.01.2024 (обновлено: 13:36 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/peskov-1921395419.html
Песков назвал запрет Киева на переговоры с Москвой абсурдной ситуацией
Песков назвал запрет Киева на переговоры с Москвой абсурдной ситуацией - РИА Новости, 15.01.2024
Песков назвал запрет Киева на переговоры с Москвой абсурдной ситуацией
Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой, это абсурдная ситуация, Россия выступает за решение украинского вопроса мирным путем,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:16
2024-01-15T13:36
киев
москва
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой, это абсурдная ситуация, Россия выступает за решение украинского вопроса мирным путем, но в условиях нежелания стран Запада и Украины учитывать интересы безопасности РФ, выполняет свои цели через специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно."Здесь следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. То есть абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет", - заявил Песков журналистам, комментируя прошедшую в Давосе встречу.Он отметил, что позицию России неоднократно подтверждал президент Владимир Путин."Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами. Но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности, мы ведем и продолжаем специальную военную операцию, в результате которой мы достигнем наших целей", - пояснил представитель Кремля.
https://ria.ru/20231121/detal-1910703785.html
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киев, москва, в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Киев, Москва, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал запрет Киева на переговоры с Москвой абсурдной ситуацией

Песков: для России предпочтительно решать вопросы мирными средствами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой, это абсурдная ситуация, Россия выступает за решение украинского вопроса мирным путем, но в условиях нежелания стран Запада и Украины учитывать интересы безопасности РФ, выполняет свои цели через специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
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"Здесь следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. То есть абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет", - заявил Песков журналистам, комментируя прошедшую в Давосе встречу.
Он отметил, что позицию России неоднократно подтверждал президент Владимир Путин.
"Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами. Но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности, мы ведем и продолжаем специальную военную операцию, в результате которой мы достигнем наших целей", - пояснил представитель Кремля.
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