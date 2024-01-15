https://ria.ru/20240115/peskov-1921394551.html

В Кремле назвали встречу в Давосе по Украине бессмысленной

В Кремле назвали встречу в Давосе по Украине бессмысленной - РИА Новости, 15.01.2024

В Кремле назвали встречу в Давосе по Украине бессмысленной

Встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского в Давосе — это разговор ради разговора, так как такое обсуждение без России лишено смысла, заявил... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:13

2024-01-15T12:13

2024-01-15T14:57

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дмитрий песков

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского в Давосе — это разговор ради разговора, так как такое обсуждение без России лишено смысла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути, это разговоры ради разговоров, это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной, простой причине — мы там не участвуем", — объяснил представитель Кремля.Он отметил, что без участия Москвы какие-то обсуждения возможны, но лишены перспективы и какого-либо результата.Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без Москвы невозможно.Встреча по так называемой формуле мира по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Как отметило агентство Блумберг, мероприятие закончилось ничем, так как его участники не смогли выработать единую позицию. Глава бюро газеты Financial Times в Брюсселе Генри Фой назвал главным достижением встречи увеличение количества ее участников на совместном фото."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Москву к переговорам, готовность к которым она проявляет, но при этом союзники Украины игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем. Как уточнили в Москве, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны.

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921334153.html

https://ria.ru/20240114/peregovory-1921325914.html

https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html

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