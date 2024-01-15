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В Перми после сообщений с угрозами в адрес школ и ТЦ началась проверка - РИА Новости, 15.01.2024
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07:45 15.01.2024
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В Перми после сообщений с угрозами в адрес школ и ТЦ началась проверка
В Перми после сообщений с угрозами в адрес школ и ТЦ началась проверка - РИА Новости, 15.01.2024
В Перми после сообщений с угрозами в адрес школ и ТЦ началась проверка
Проверка начата после появления информации об угрозах в адрес школ и торговых центров в Перми, также предприняты необходимые меры безопасности, сообщает краевое РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T07:45
2024-01-15T07:45
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 15 янв - РИА Новости. Проверка начата после появления информации об угрозах в адрес школ и торговых центров в Перми, также предприняты необходимые меры безопасности, сообщает краевое министерство территориальной безопасности. Уточняется, что поздно вечером 14 января в ведомство поступила информация об угрозах безопасности учащимся и сотрудникам школ, людям в торговых центрах в Перми. Несколько местных СМИ также сообщили, что фото мужчины с оружием и картинка с угрозами в адрес ряда объектов в Перми распространялась в соцсетях и Telegram-каналах. "По данному факту проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что аналогичные провокационные сообщения были и в других регионах страны. По данным властей, все школы в Перми работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20240101/minirovanie-1919374496.html
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пермь, происшествия
Пермь, Происшествия
В Перми после сообщений с угрозами в адрес школ и ТЦ началась проверка

Силовики в Перми начали проверку после сообщения с угрозами в адрес школ и ТЦ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 15 янв - РИА Новости. Проверка начата после появления информации об угрозах в адрес школ и торговых центров в Перми, также предприняты необходимые меры безопасности, сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
Уточняется, что поздно вечером 14 января в ведомство поступила информация об угрозах безопасности учащимся и сотрудникам школ, людям в торговых центрах в Перми.
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Несколько местных СМИ также сообщили, что фото мужчины с оружием и картинка с угрозами в адрес ряда объектов в Перми распространялась в соцсетях и Telegram-каналах.
"По данному факту проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что аналогичные провокационные сообщения были и в других регионах страны. По данным властей, все школы в Перми работают в штатном режиме.
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