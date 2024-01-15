https://ria.ru/20240115/pereraskhod-1920782200.html

Позади России и Китая. США могут отказаться от нового оружия

Позади России и Китая. США могут отказаться от нового оружия - РИА Новости, 15.01.2024

Позади России и Китая. США могут отказаться от нового оружия

Одобренный в декабре Джо Байденом оборонный бюджет стал рекордным за всю историю — 886 миллиардов долларов. Значительная часть средств пойдет на модернизацию... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:00

2024-01-15T08:00

2024-01-15T08:06

сша

россия

китай

джо байден

министерство обороны сша

lockheed martin

f-35

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Одобренный в декабре Джо Байденом оборонный бюджет стал рекордным за всю историю — 886 миллиардов долларов. Значительная часть средств пойдет на модернизацию уже имеющихся вооружений и создание новых, в том числе стратегических. Но на этом пути возникли неожиданные препятствия — очень опасные для Вашингтона.Проблемная новинкаСреди проблем, которые болезненно ударят по бюджету Пентагона, — истребитель F-35 Lightning II. На днях Lockheed Martin выпустила 1000-й экземпляр машины. В 2001-м производитель обещал к 2010-му выполнить заказ аж на 2852 единицы. За это попросили 233 миллиарда долларов. Прошло 23 года, портфель заказов с учетом заграничных клиентов достиг 3481 самолета, но итоговая цена увеличилась более чем в семь раз — до 1,7 триллиона. Это самая дорогая оружейная программа в американской — и, вероятно, мировой — истории.F-35 задумывался как многофункциональный истребитель-бомбардировщик для нужд ВВС, Корпуса морской пехоты и ВМС. Напичканный электроникой малозаметный самолет, выполненный по технологии "стелс", должен был сменить целый ряд боевых машин.Однако у разрекламированного изделия проявились "детские болезни", на устранение которых потребовались дополнительные деньги и время.Выполнение обязательного требования к истребителю пятого поколения — полета на сверхзвуковой скорости — оказалось не такой уж простой задачей. Так, если палубные версии находятся в данном режиме достаточно долго, то теряют малозаметность. Стелс-покрытие вздувается, обшивка трескается, антенны в хвостовой части выходят из строя.Также выявили дефекты силовой установки — и уже случались аварии, в частности, в декабре 2022-го, на базе Форт-Уэрт во время вертикальной посадки разбился F-35B. Из-за этого поставки и приемочные полеты приостановили на два месяца.Несколько машин разбились из-за сбоев в программном обеспечении. И эта проблема, как отмечает американское издание Defense News, не решена до сих пор.Технологичное решениеУстранить недостатки хотят в рамках обновления Technology Refrersh 3 и более обширной доработки под названием Block 4. Однако компания не укладывается в график: TR-3 перенесли с апреля 2023 на лето 2024-го.Из-за этого, по словам директора программы F-35 генерал-лейтенанта Майкла Шмидта, тормозится и производство новых самолетов. А выпущенным истребителям приходится летать с неполной версией программного обеспечения.Примечательно, что конгрессмен Роб Уиттман, председатель группы по тактическим воздушным и сухопутным силам комитета палаты представителей по вооруженным силам, сомневается в способности производителей управиться к лету. "Я хотел бы поделиться с вами оптимизмом, но считайте меня скептиком", — сказал он.О проблемах с Block 4 сообщил и Джон Людвигсон, директор по контрактам и закупкам в сфере национальной безопасности в Счетной палате. На модернизацию выделили 10,6 миллиарда долларов, срок завершения работ — 2026-й. Теперь же цена выросла почти на треть — 16,5 миллиарда, и все закончат не раньше 2029-го.В сентябре Корпус морской пехоты потерял из-за аварии очередную машину — F-35B в Южной Каролине. Но трудности с самолетами — это еще далеко не все.Полувековая ракетаОбновление ядерной триады у США идет не по плану. Так, стратегический бомбардировщик B-21 Raider поднялся в воздух позже намеченного срока, лишь в ноябре. А преемница субмарины "Огайо" — основного носителя атомного оружия — подлодка "Колумбия" значительно подорожала. Хотя хуже всего дела обстоят с межконтинентальными баллистическими ракетами.Сейчас на боевом дежурстве находятся LGM-30 Minuteman III шахтного базирования. Они стремительно стареют — эти МБР приняли на вооружение еще в 1970-м. Обслуживание 400 ракет влетает в копеечку: за полвека ежегодные расходы выросли на 17 процентов, сегодня общая сумма — 482 миллиона долларов. Новые Sentinel должны были заступить на службу в мае 2029-го. Но еще в прошлом году стало ясно, что успеют лишь к апрелю — июню 2030-го.И вот теперь Bloomberg сообщает: стоимость программы выросла с 96 миллиардов долларов до 117. И поэтому правительство может вовсе ее закрыть, оставив Minuteman III.В более спокойной обстановке на все это в Вашингтоне закрыли бы глаза. Однако сейчас, в условиях противостояния с Россией и Китаем (и явном отставании по некоторым направлениям, например, в гиперзвуковом оружии), подобное чревато куда более опасными последствиями, нежели финансовые потери.

https://ria.ru/20231229/istrebiteli-1918799600.html

сша

россия

китай

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, россия, китай, джо байден, министерство обороны сша, lockheed martin , f-35, b-21 (стратегический бомбардировщик), в мире