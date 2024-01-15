https://ria.ru/20240115/pereimenovanie-1921439659.html

Шор раскритиковал идею о переименовании улицы Пушкина в Кишиневе

Шор раскритиковал идею о переименовании улицы Пушкина в Кишиневе - РИА Новости, 15.01.2024

Шор раскритиковал идею о переименовании улицы Пушкина в Кишиневе

Известный молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор назвал дикой инициативу по переименованию в Кишиневе улицы Пушкина. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:33

2024-01-15T15:33

2024-01-15T15:33

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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Известный молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор назвал дикой инициативу по переименованию в Кишиневе улицы Пушкина. Ранее лидер Молдавской национальной партии (МНП) Драгош Галбур направил в мэрию Кишинева петицию о переименовании улицы Пушкина в улицу королевы Румынии Марии. "Эта инициатива - дикая. Подобными действиями Галбур пытается имитировать бурную деятельность и покрасоваться перед нынешним режимом", - написал Шор в своем блоге. Политик отметил, что выкорчевывать Пушкина из истории не получится. Лидер МНП Драгош Галбур, баллотировавшийся на должность мэра Кишинева осенью прошлого года, ранее также выступал за переименование улицы Пушкина, это предложение не нашло большой поддержки у кишиневцев. Нынешняя улица Пушкина в Кишиневе до 1874 года называлась Архиерейская. В 1874 году она была переименована в Губернскую, в честь получения Бессарабией в 1873 году статуса губернии Российской Империи и носила это название до 1899 года. В 1899 году улица была переименована в честь поэта Александра Сергеевича Пушкина, до 1918 года она носила название Пушкинская. В период румынской оккупации улица была названа в честь короля Румынии Кароля I. После освобождения МССР в 1944 году Красной армией от фашистской оккупации улицу снова переименовали. Сейчас она называется улица Пушкина. Находясь в ссылке в Бессарабии с осени 1820 до весны 1824 года, Пушкин написал 160 произведений. В Кишиневе Пушкин начал писать роман в стихах "Евгений Онегин".

https://ria.ru/20240112/sandu-1920928147.html

https://ria.ru/20240112/moldaviya-1920904809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пушкин, кишинев, румыния, илан шор