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Высланному из Латвии пенсионеру предоставят временное жилье в Калининграде - РИА Новости, 15.01.2024
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12:36 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/pensioner-1921402108.html
Высланному из Латвии пенсионеру предоставят временное жилье в Калининграде
Высланному из Латвии пенсионеру предоставят временное жилье в Калининграде - РИА Новости, 15.01.2024
Высланному из Латвии пенсионеру предоставят временное жилье в Калининграде
Депортированному из Латвии Борису Каткову пока предоставят временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:36
2024-01-15T12:36
латвия
калининград
александр федоров (следственный комитет)
рига
мария захарова
балтийский федеральный университет
в мире
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КАЛИНИНГРАД, 15 янв - РИА Новости. Депортированному из Латвии Борису Каткову пока предоставят временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Балтийского университета. "Сегодня состоялась встреча ректора БФУ и Борисом Григорьевичем Катковым. Балтийский федеральный университет предоставил временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа. Ректор Александр Федоров будет ходатайствовать губернатору региона о выделении служебной квартиры", - сказали в пресс-службе. Ранее в интервью РИА Новости Борис Катков рассказал, что в Риге возглавлял представительство БФУ им. Канта, отправляя российских студентов на учебу в Калининград. По решению МВД Латвии Катков был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".
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латвия, калининград, александр федоров (следственный комитет), рига, мария захарова, балтийский федеральный университет, в мире
Латвия, Калининград, Александр Федоров (Следственный Комитет), Рига, Мария Захарова, Балтийский федеральный университет, В мире
Высланному из Латвии пенсионеру предоставят временное жилье в Калининграде

Высланному из Латвии пенсионеру предоставят жилье в общежитии в Калининграде

© Фото : Михаил Ведерников/TelegramРоссийский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Михаил Ведерников/Telegram
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 15 янв - РИА Новости. Депортированному из Латвии Борису Каткову пока предоставят временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Балтийского университета.
"Сегодня состоялась встреча ректора БФУ и Борисом Григорьевичем Катковым. Балтийский федеральный университет предоставил временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа. Ректор Александр Федоров будет ходатайствовать губернатору региона о выделении служебной квартиры", - сказали в пресс-службе.
Ранее в интервью РИА Новости Борис Катков рассказал, что в Риге возглавлял представительство БФУ им. Канта, отправляя российских студентов на учебу в Калининград.
По решению МВД Латвии Катков был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".
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ЛатвияКалининградАлександр Федоров (Следственный Комитет)РигаМария ЗахароваБалтийский федеральный университетВ мире
 
 
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