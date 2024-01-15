https://ria.ru/20240115/pensioner-1921402108.html

Высланному из Латвии пенсионеру предоставят временное жилье в Калининграде

Высланному из Латвии пенсионеру предоставят временное жилье в Калининграде - РИА Новости, 15.01.2024

Высланному из Латвии пенсионеру предоставят временное жилье в Калининграде

Депортированному из Латвии Борису Каткову пока предоставят временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:36

2024-01-15T12:36

2024-01-15T12:36

латвия

калининград

александр федоров (следственный комитет)

рига

мария захарова

балтийский федеральный университет

в мире

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КАЛИНИНГРАД, 15 янв - РИА Новости. Депортированному из Латвии Борису Каткову пока предоставят временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Балтийского университета. "Сегодня состоялась встреча ректора БФУ и Борисом Григорьевичем Катковым. Балтийский федеральный университет предоставил временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа. Ректор Александр Федоров будет ходатайствовать губернатору региона о выделении служебной квартиры", - сказали в пресс-службе. Ранее в интервью РИА Новости Борис Катков рассказал, что в Риге возглавлял представительство БФУ им. Канта, отправляя российских студентов на учебу в Калининград. По решению МВД Латвии Катков был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".

https://ria.ru/20240115/latviya-1921394321.html

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Варвара Скокшина

латвия, калининград, александр федоров (следственный комитет), рига, мария захарова, балтийский федеральный университет, в мире