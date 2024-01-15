https://ria.ru/20240115/otkroet-1921385306.html

ЕР откроет около 50 штабов общественной поддержки в регионах

ЕР откроет около 50 штабов общественной поддержки в регионах - РИА Новости, 15.01.2024

ЕР откроет около 50 штабов общественной поддержки в регионах

Партия "Единая Россия" откроет около 50 штабов общественной поддержки в регионах, где можно будет реализовывать образовательные и общественные проекты,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:28

2024-01-15T11:28

2024-01-15T11:28

общество

александр сидякин

единая россия

россия

сергей карякин

пермский край

мурманская область

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" откроет около 50 штабов общественной поддержки в регионах, где можно будет реализовывать образовательные и общественные проекты, проводить мастер-классы и вебинары, сообщил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин. "Единая Россия" откроет около 50 штабов общественной поддержки в регионах. В них будут реализовывать образовательные и общественные проекты, проводить мастер-классы и вебинары. Штабы общественной поддержки появятся в январе в Тульской, Запорожской, Ленинградской, Курской, Пензенской, Тверской, Липецкой, Мурманской областях, Чувашии, Дагестане, Крыму, Коми, в Ставропольском и Пермском краях и других регионах", - сообщил Сидякин. По его словам, основная задача штабов общественной поддержки – дать социально активным гражданам возможность реализовать свои проекты и идеи. "Первые штабы мы открыли в 2022 году и видим, что за это время появились новые лидеры, которые помогают решать конкретные проблемы в регионах, участвуют в общественной и политической повестке, в волонтерских проектах, пробуют себя в новом качестве", - отметил Сидякин. Кроме того, по его данным, более половины участников мероприятий в штабах - молодежь. "За время работы существующих штабов мы провели более 3 тысяч мероприятий. Участие в них приняли более 250 тысяч человек. Запустили проекты: "МедиашколаPRO" - обучение навыкам работы в соцсетях, "Культурный вопрос" - цикл занятий по знакомству с обычаями и традициями дружественных России стран. В конце прошлого года открыли "Шахматный клуб Сергея Карякина" и проводим занятия по шахматам для детей и взрослых", - сказал руководитель Центрального исполкома партии. Все проекты, которые сегодня реализуются в штабах общественной поддержки, открытых в прошлом году, будут масштабированы и в новых, отметили в партии. "Мы создаем универсальное пространство, где можно развивать инфраструктуру для поиска, обучения и поддержки молодых лидеров и лидеров общественного мнения, новых политиков", - заключил Сидякин.

https://ria.ru/20231217/gensovet-1916351266.html

https://ria.ru/20240104/turchak-1919696920.html

https://ria.ru/20240104/turchak-1919696920.html

россия

пермский край

мурманская область

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общество, александр сидякин, единая россия, россия, сергей карякин, пермский край, мурманская область