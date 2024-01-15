https://ria.ru/20240115/ostin-1921493371.html

Шефа Пентагона выписали из больницы

Шефа Пентагона выписали из больницы - РИА Новости, 15.01.2024

Шефа Пентагона выписали из больницы

Шеф Пентагона Ллойд Остин выписался из больницы, но продолжит некоторое время работать из дома, восстанавливаясь после операции и послеоперационных осложнений,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T19:23

2024-01-15T19:23

2024-01-15T19:37

в мире

министерство обороны сша

сша

ллойд остин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c6db62589413bc33ab69e4081aa25f0.jpg

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин выписался из больницы, но продолжит некоторое время работать из дома, восстанавливаясь после операции и послеоперационных осложнений, сообщило военное ведомство.Остин находился в госпитале с 1 января и подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, в том числе от Белого дома."Он был выписан домой для плановой физиотерапии и регулярных повторных обследований. Ожидается, что министр полностью выздоровеет", - сказано в пресс-релизе.По рекомендации врачей Остин "некоторое время" будет выполнять свои обязанности дистанционно и имеет для этого полный доступ к защищенным линиям связи, добавили в Пентагоне.Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20240112/pentagon-1920993059.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, министерство обороны сша, сша, ллойд остин